中国央行继续实施稳健中性的货币政策--第三季度货币政策执行报告

路透香港11月17日 - 中国央行周五发布第三季度货币政策执行报告指出，继续实施稳健中性的货币政策，保持人民币汇率总体平稳。

央行在报告中表示，“中国人民银行继续实施稳健中性的货币政策，密切关注流动性形势和市场预期变化，加强预调微调和与市场沟通，为稳增长、调结构、促改革、惠民生、去杠杆、抑泡沫、防风险营造了适宜的货币金融环境。”

央行指出，“总体看，稳健中性的货币政策取得了较好效果。银行体系流动性中性适度，货币信贷和社会融资规模平稳增长，利率水平总体适度，人民币对美元双边汇率弹性进一步增强，双向浮动的特征更加明显，人民币汇率预期总体平稳。”

央行数据显示，2017年9月末，广义货币供应量M2余额同比增长9.2%；人民币贷款余额同比增长13.1%，比年初增加11.2万亿元，同比多增9,980亿元；社会融资规模存量同比增长13.0%，增速比上年同期高0.5个百分点。9月份非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为5.76%。9月末，CFETS人民币汇率指数为94.34，人民币兑美元汇率中间价为6.6369元，较2016年末升值 4.52%。

央行还指出，下一阶段，要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，实施好稳健中性的货币政策，并加强货币政策与其他相关政策协调配合，加快建设现代化经济体系，为供给侧结构性改革和高质量发展营造中性适度的货币金融环境。

央行称，“要健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革，进一步完善调控模式，综合运用价、量工具加强预调微调，维护银行体系流动性基本稳定，疏通政策传导渠道和机制，推进建设普惠金融体系。 ”(完)

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