中国经济核心问题仍是对债务过度依赖 需进行结构性改革--IMF

路透北京10月31日 - 国际货币基金组织（IMF）驻中国副代表张龙梅周二称，根据IMF对中国经济增长的评估，从外向型增长到经济再平衡，中国已经有所进展，而且已经转向更多由服务业主导的经济。但是中国经济未来的核心问题依然是对债务的过度依赖，未来还需进行结构性改革。

她是在IMF《世界与中国经济展望报告》发布会上做出上述表态的。根据IMF的预测，按照当前的速度，中国的非金融部门债务占GDP的比重将在2022年达到接近300%。尽管中国一直保持强劲的增长动力，但从2015年以来，中国的实际GDP增长率基本稳定，但名义增长率飞速攀升。这伴随着愈加收紧的资本控制，协助稳定了资本账户。

她并称，从逐渐升高的市场利率就可以看出，当前中国的监管措施正在收紧融资形势，而这导致了金融部门内部权益增速的放缓，对实体经济的信贷支持也轻微减慢，房地产市场也在收紧的政策下降温。

“尽管如此，中国的信贷缺口依然庞大。”张龙梅称。

根据IMF的统计，2017年一季度中国的信贷缺口占GDP的比重已经超过20%，远超爱尔兰、葡萄牙、西班牙等曾在欧债危机时面临巨大信贷缺口的国家。

她并指出，IMF在10月的经济预测中调高了中国实际GDP的增长率，已经将中国当局宣称的政策考虑在内。不过，这可能意味着未来中国财政整顿措施更加缓慢，以及更加快速的债务积累；而这又增加了实际GDP增长率基准线的下行风险。

“中国的信贷风险有所改善，但依然很高。居民债务已经高于新兴经济体平均水平。”她称，“中国需要改变依靠信贷的增长模式，并提高投资效率。”

而IMF驻中国首席代表Alfred在同一场合表示，中国今后的财政政策需要收紧，但本质上中国转型面临的更深层挑战是结构性的，包括巨额的国民储蓄，庞大并在扩张的国有企业，金融部门的复杂性和脆弱性，高企的企业债务，产能过剩行业的顽固性，和汇率制度的改革。

“中国需要大幅降低储蓄，解决国有企业对经济的拖累和产能过剩问题，直面解决公司债务，降低金融部门脆弱性，并且继续向浮动汇率转型。”他称。

IMF在今年10月发布的世界经济展望中将中国经济2017增长预测值调升至6.8%，将2018年的增长预测值调升至6.5%。IMF在报告中称，中国2017年经济增长预测值反映了该国2017年上半年的强劲增长和更加旺盛的外部需求，2018年上调主要是预计当局将保持足够的扩张性政策组合，实现2020年较2010年实际GDP翻一番的目标。（完）