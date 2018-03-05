焦点：今年中国经济增长6.5%目标维持不变 降赤字率紧货币重在防风险

作者 沈燕

2017年8月29日，中国北京，中央商务区一瞥。REUTERS/Jason Lee

路透北京3月5日 - 尽管中国去年经济增速远超预期目标，但2018年政府工作报告依然将今年GDP增长目标设定在6.5%左右，并首次将城镇调查失业率作为预期目标，突显中国对民生收入和就业的重视正与经济增长速度保持同步。

而今年政府工作报告中安排的赤字率2.6%，远低于去年和此前学界预期的3%，广义M2增速的设定亦明显收紧，在为今后宏观调控预留空间的同时，亦表明中央通过收紧财政和金融的口子严防风险和坚定去杠杆的决心。

“（中国）上述主要预期目标，考虑了决胜全面建成小康社会需要，符合我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段实际。从经济基本面和就业吸纳能力看，6.5%左右的增速可以实现比较充分的就业。”中国国务院总理李克强在做政府工作报告时称。

中国国际经济交流中心研究员王军评论称，”今年政府工作报告中目标的设定是在去年超额完成的前提下，GDP和CPI的预设目标仍与去年一致，看似偏低也体现政府更求稳，不刻意追求经济速度，这一目标的设定也是考虑了当前和长远的需求。”

根据今年的政府工作报告，今年国内生产总值(GDP)增长预期目标为6.5%左右，居民消费价格涨幅3%左右；城镇新增就业1,100万人以上，城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内。

政府工作报告称，城镇调查失业率涵盖农民工等城镇常住人口，今年是首次将这一目标作为预期目标，以更全面反映就业状况，更好体现共享发展要求。

在”提高报告和改善民生水平”方面政府工作报告则提出，要着力促进就业创业，稳步提高居民收入水平，提高个人所得税起征点；同时要继续实行房地产差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展；要健全地方税体系，稳步推进房地产税立法。

中国2017年经济目标为”增长6.5%左右，在实际工作中争取更好结果”，实际增速为超预期的6.9%；2017年通胀目标3%左右，实际涨幅1.6%。

**平稳的经济增速是改革持续推进的基础**

在两会召开前夕，不断有学者呼吁中国应该取消对GDP预期目标的设定，同时中国政府也屡屡表态对官员的考核不再”唯GDP至上”，中共十九大报告也强调以人为本，但保持平稳合理的经济增速，仍是对现阶段中国经济的现实考量指标，亦是持续推进供给侧结构型改革的基础。

政府工作报告就指出，今年要继续创新和完善宏观调控，把握好宏观调控的度，保持宏观政策连续性稳定性，加强财政、货币、产业、区域等政策协调配合；积极的财政政策取向不变，要聚力增效。

“在中国现行官场考核体制下，取消GDP目标的设定还不现实，毕竟官场的考虑仍然需要一定的量化指标，且从中国现实的发展角度看，也需要保持一定的经济增长速度。”一位不愿具名的官员称。

他认为，今年确定的6.5%左右的经济增长目标应该是一个能满足经济增长，就业和民生等多方面需求的合理目标。

此前在清华大学金融与发展研究中心在北京举办的宏观调控指标专题研讨会上，参会的专家们认为，应该将GDP增速从宏观调控目标改为预测指标，以避免过度追求GDP所导致的地方过度负债、宏观杠杆率上升、经济结构扭曲、数据作假等一系列问题。

专家们提到，要化解由高杠杆导致的金融风险，光从金融体系内部搞监管改革解决不了根本问题，关键是要解决宏观调控体制中地方政府和部分国有企业几近无限的负债冲动，而这些冲动在相当程度上来自于GDP的考核压力。

“2018年GDP目标与2017年相同为6.5%左右，但去掉了‘在实际工作中争取更好结果’，表明政府对于经济的预期低于去年，也更符合从高速度到高质量发展的转变。”九州证券全球首席经济学家邓海清称。

他认为，2018年经济下行压力较大，但GDP跌破6.5%可能性并不高；CPI存在上行压力，但CPI突破3%的可能性更低，因此整体上讲2018年经济目标实现问题不大。

**降低赤字率，紧货币旨从源头防风险去杠杆**

今年大幅调降的赤字率显然也让学者略感意外，而维持与去年实际增速持平的M2目标，均显示中国正从财政和货币的闸门合力控制资金。在外界对中国债务风险和金融风险高度关注的当下，表达了中国对防风险去杠杆的坚定决心。

根据政府工作报告，今年积极的财政政策取向不变，要聚力增效，全国财政预算赤字持平于2.38万亿元，预算赤字率下降0.4个百分点至2.6%；地方财政赤字8,300亿元，持平上年，但专项债发行规模大增。

货币政策的表述为中国稳健的货币政策保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸门，保持广义货币M2、信贷和社会融资规模合理增长。发改委报告则明确提出，2018年社会融资规模存量和M2预期增速均与2017年实际增速基本持平。而2017年初设定的M2增速目标为12%，实际增长仅为8.2%。

“赤字率随国内生产总值增长而适当降低，预计为2.6%...与经济稳中向好、财政运行健康的状况相适应，也为长远发展和宏观调控留下更多政策空间，”财政部报告称。

不过财政部报告也称，今年安排地方政府专项债券1.35万亿元人民币，比2017年增加5,500亿元。

“赤字往上走容易，而下来是很难的，那就必须要压缩支出、增加收入，赤字和债务才能压得下来。要算总账，因此得有一个整体考虑。”全国政协委员、中国财政科学研究院院长刘尚希在接受国内媒体采访时表示。

他认为，只看中央财政，中国财政赤字率好像比国外低。但问题是要明确”搞”出债务的目的是什么，要解决什么样的问题。当前的供给侧结构性改革，不是通过财政赤字、债务来大水漫灌扩大总需求，而是在结构上进行调整。让企业通过创新提高效率、附加值、盈利能力和竞争力，这才是关键。

在中国人民大学教授朱青看来，虽然今年的赤字率下降了，但专项债发行规模大增，虽然这部分不计入财政赤字，但从政府的钱袋子来分析，中国政府四大预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

“实际上在政府所有“钱袋子”中，真正能够用于给老百姓提供基本公共服务的，主要还是税收。”他在两会前一个财税论坛上称，现在总在强调降税减负，但民生支出都是刚性的且不断增加，从财政的收支来看压力是很大的。

“虽然赤字持平于上年，但专项债发行规模大增，而这部分不计入赤字，但实际上专项债也是债，也是要还的...未来中国很可能会走上不断发债的路上。”另一位学者也忧虑地称。

根据政府工作报告，进一步减轻企业税负，改革完善增值税，全年再为企业和个人减税8,000多亿元；加上进一步清理规范政府性基金等各种收费，将减轻税费负担1万亿元以上。（完）