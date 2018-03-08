中财办副主任称经济增速下行可能是经济提质阶段必然趋势

路透上海3月8日 - 中国全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周四表示，相对于以量的扩张为主的阶段，在经济质的提升阶段，增长速度下行可能是一个必然趋势、必然规律；稳中求进最核心要义就是遵循规律，把握好各项工作的度，既不要盲目冒进，也不要无所作为、无所事事。

他在全国政协十三届一次会议第二场记者会上并指出，一般来讲，特别是追赶型国家，在追赶的前期，经济增长速度都是比较快的。但是当量积累到一定程度以后，质的提升就必然要提到日程上来。

“趋缓是一个长期的过程，是从阶段性角度来看，而不是从短期经济周期来看。在这个长的过程中，可能在某些时点上有一些起伏，我觉得这都是正常的。”他说。

他并强调，中国已经不在乎某一年增长速度提高了几个点或者某一年某个季度下降了零点几个百分点，没有必要大惊小怪，也没有必要惊慌失措，应该保持平和的心态，朝着高质量发展这一大方向持续努力，这就是稳中求进的要义所在。

“现在需要强调的是稳中求进要作为整体来把握，不是说哪些方面要稳，哪些方面要进，不是这样考虑的.....各项工作都要坚持稳中求进。”他补充称。

全国政协委员、清华大学经管学院院长钱颖一也在同一场合表示，今年GDP设定的预期目标仍然是6.5%，与去年设定的预期目标持平，但比去年实际增长低0.4个百分点，是为经济从高速增长到高质量发展的转变留有空间。

他谈到，中国多省份下调经济增速目标的变化是非常有意义的，是一个重要的信号，”虽然增长速度的预期目标低了一点，但是工作的压力和挑战更高了，因为高质量的发展不像简单的GDP增速这么简单，也很难用一个指标来衡量。所以挑战性是更大的。”(完)