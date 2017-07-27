中国要确保经济健康发展 通过货币政策操作抵消利率变化影响--中财办

路透北京7月27日 - 中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周四在国新办发布会上称，中国下半年要保持政策连续性和稳定性，实施好积极财政和稳健货币政策，要做到“三个确保”，确保经济健康发展、确保供给侧结构性改革得到深化、确保守住不发生系统性金融风险的底线。

同时出席发布会的中央财经领导小组办公室经济一局局长王志军则称，对下半年有可能出现的利率变化的影响，仍然是通过实施稳健的货币政策，注重预调和微调，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定来合理引导利率水平。

“我相信通过货币政策的操作，可以抵消利率变化的影响，使中国经济继续保持健康增长。”王志军称。

杨伟民指出，虽然上半年国内经济稳中向好，但也存在一些问题，如实体经济循环不畅问题依然严重，防范和化解金融风险任务艰巨，房地产市场长效机制尚未建立，企业成本上升压力增大，区域、产业、企业走势分化加剧等。

他表示，稳中求进不是无所作为，不是强力维稳、机械求稳，而是要在把握好度的前提下有所作为；稳中求进，最重要的就是在供给侧结构性改革和防范化解金融风险两个方面有所进取，取得新的成效。

他表示，下半年要坚持以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动；同时，要做好去杠杆工作，因为这是风险的源头。去杠杆的方向是不能变的，当然，去杠杆是一个长期过程，各行业、各领域的杠杆率不一样，是有重点的。

“如果国有企业去杠杆了，企业部门的杠杆肯定要下降，整个国民经济的杠杆率也会下降，这就是从源头上进行防治。不能为了保增长，任凭杠杆率继续回升，”杨伟民称。

周一召开的中共中央政治局会议提出，要深入紮实整治金融乱象，加强金融监管协调，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。同时要稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。

**详解“黑天鹅”和“灰犀牛”**

对于此前人民日报评论中提及的“黑天鹅”和“灰犀牛”，王志军此次也给出了明确的解释：“黑天鹅”主要是指没有预料到的突发事件或问题，“灰犀牛”一般指问题很大，也早有预兆，但是视而不见，没有给予足够的重视，结果导致了后果严重的问题或事件。

“党中央非常重视防范和化解金融风险，始终要求守住底线，特别是守住不发生系统性金融风险的底线。‘黑天鹅’和‘灰犀牛’这两类事件都有可能冲击金融风险的底线。但是像我刚才介绍的，‘黑天鹅’和“‘灰犀牛’是两类不同性质的事件，所以在应对和防范这两类事件的办法和思路上是有所不同的。”王志军称。

对于“黑天鹅”事件，因为是没有预料到的突发事件，所以对这类事件主要是保持清醒的头脑和高度的敏感性，特别是在当前经济运行的基础尚不牢固的情况下，一定要增强忧患意识和风险意识。要加强跟踪监测分析，加强预警预测，及时发现一些经济运行中的趋势性和苗头性问题，未雨绸缪，制定好预案，防患于未然，不打无准备之仗。

对于“灰犀牛”事件，因为问题已经存在了，也有征兆，所以对这类问题要增加危机意识，要坚持问题导向。对存在的“灰犀牛”风险隐患，如影子银行、房地产泡沫、国有企业高杠杆、地方债务、违法违规集资等问题，要摸清情况，区分轻重缓急和影响程度，突出重点，采取有效措施，妥善加以解决。

人民日报7月17日头版刊登评论员文章称，防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是中国金融工作的根本性任务也是永恒主题。金融领域风险点多面广，隐蔽性、突发性、传染性、危害性强，必须格外小心，审慎管理。既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”，对各类风险苗头既不能掉以轻心，也不能置若罔闻。（完）