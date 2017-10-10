中国统计局称实现6.5%左右经济增长目标没问题（更新版）

路透北京10月10日 - 中国国家统计局局长宁吉喆周二在国新办发布会称，今年9月31个大城市城镇调查失业率为4.83%，为2012年以来最低，就业持续扩大；中国今年实现6.5%左右的预期目标没有任何问题，甚至会更好；钢铁、煤炭、火电去产能目标有望如期完成。

中国共产党第十九次全国代表大会将于下周三（10月18日）召开，今日发布会乃为是次会议预热宣传，全面介绍中国经济社会成果的系列吹风会之一。

“可以这么说，今年中国经济实现6.5%左右的预期发展目标是没有任何问题的，中国经济稳中向好的趋势没有改变，全年可能还会有更好一点的结果，”宁吉喆称。

中国今年上半年经济增长6.9%，而年初政府工作报告提出今年经济增长的预期目标是6.5%左右。

“在看经济增长速度的同时，还要看就业、物价、环保等其他方面。近几年来，就业形势非常好，物价低于预期水平，生态环境在改善。所以，从这些指标综合起来看，实现今年经济社会发展的主要目标完全是有信心、有条件、有能力的。”宁吉喆称。

他提到，2013-2016年，城镇新增就业连续四年保持在1,300万人以上，31个大城市城镇调查失业率基本稳定在5%左右，农民工总量年均增长1.8%，其中今年二季度末农村外出务工劳动力同比增长2.1%。

“调查失业率统计是抽样调查的，不是层层汇总的。数据显示，在去年、今年去产能力度加大的情况下，失业率还是在5%上下，个别季度是有波动的，比如大学生毕业的时候就高一点，”宁吉喆称，城镇登记失业率的指标一开始在4.1%左右，到今年则降到了4%以下。

中国8月城镇调查失业率保持在一个比较稳定的水平，31个大城市的城镇调查失业率稳定在5%以下，较上一月还略有回落。1-8月份城镇新增就业974万人，同比增加了26万人。

**去产能进展顺利**

在被问及去产能及治污可能对中国经济带来的影响时，宁吉喆表示，今年政府工作报告当中明确钢铁、煤炭、火电去产能的目标。现在看，在各地区、各部门的努力下都进展顺利，全年的目标任务有望如期完成。

他指出，除了钢铁、煤炭和火电提出去产能的具体指标以外，总的去产能是在市场化、法治化的条件下进行的。那些过剩的、落后的产能，包括违反环保法律的产能都在采取法治化、市场化的手段，都有条不紊地进行。

“因为去产能本身就是今年经济发展的重点任务之一，今年设置经济社会发展的预期目标时，已经考虑了市场化、法治化去产能的因素。正像我前面说的，不仅不会影响经济发展目标的实现，还会有利于改善市场经济的环境，改善民生所依赖的生态环境。”他指出。

2016年钢铁、煤炭产能分别退出6,500万吨以上和2.9亿吨以上，超额完成年度目标任务。今年1-7月，钢铁去产能已完成预定目标任务，煤炭去产能1.28亿吨，完成全年目标任务的85%。

中国8月份投资，消费工业增加值增幅均低于预期，尤其是投资和工业增加值大幅回落，在分析师对数据的点评中也一致提到中国正在进行的环保风暴对经济的影响开始显现。这或许正是中国当下要在稳经济和重拳整治环保之间的一场艰难博弈，也考验着中国能否承受经济结构转型之痛。（完）

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