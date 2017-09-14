焦点：中国8月有色金属产量降至一年低点 受环境治理举措打击

资料图片：2012年3月，上海，洋山港附近仓库里的工人在搬运铜板材。REUTERS/Carlos Barria

路透北京9月14日 - 中国有色金属产量在8月降至一年低点，表明政府的环境治理正在抑制基本金属供应，铝产量还受到了限产的打击。

周四公布的官方数据显示，包括铜、铝、铅、锌和镍在内的10种有色金属产量下降2.2%至442万吨，创一年以来最低，也是自2015年12月以来首次出现同比下降。

“我认为这肯定与打击导致环境污染的生产有关，”Argonaut Securities分析师刘晓慧说。

她还说，中国工业增加值增幅疲软，也体现了中国环保举措的影响。

中国已针对北方地区霾害展开积极治理，承诺未来几个月将关闭更多工厂，执行更大力度的减排，同时进行不定期抽查，以确保达成目标。

许多铜及其他有色金属冶炼商已因治污行动而面临关闭。铅行业受创尤其严重，据研究机构安泰科的资料，自去年下半年以来，80%的非法再生冶炼厂已经关闭。

中国8月原铝产量连续第二个月下滑，跌至2016年4月以来最低，中国当局抑制过剩冶炼产能的努力开始展现成果。

中国国家统计局公布数据显示，上个月铝产量同比减少3.7%，至264万吨，环比减少近2%。中国当局本月稍晚将公布其他金属的详细数据。

8月是全球最大的铝生产商中国宏桥、以及信发集团被迫关闭总计320万吨/年的非法产能后的第一个月。

铝咨询机构CRU的分析师Jackie Wang表示，后续可能有更多产能削减。

“我们确实认为未来铝产量将略微减少，”她称。“在供给侧改革导致的减产和冬季减产的双重影响下，我们预计中国第四季将出现少许供应缺口。”

今年前八个月，中国生产了2,217万吨铝，较上年同期增长6.1%。

1-8月有色金属产量增加4.9%至3,640万吨。其他有色金属包括锡、锑、汞、镁和钛。(完)