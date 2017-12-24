中国盲目追求高增长带来的风险可能比增加的GDP还要多--官员

路透上海12月23日 - 中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周六表示，中国已不具备高增长的客观条件，需求结构变化、消费升级、人口减少、技术积累、金融风险、资源环境压力等，使中国潜在增长率发生变化。若不顾客观实际，盲目追求高增长，带来的风险可能比增加的GDP还要多。

在谈到为何要把推动高质量发展作为当前和今后一个时期经济发展的根本要求时，新华网引述他在2017-2018中国经济年会上指出，除了上述考虑，还因为中国社会主要矛盾已经变化，落后的社会生产已不是主要矛盾的主要方面，此时若再追求高速增长反而会加剧不平衡性。

“增长速度换挡明确为高速增长阶段已经结束。推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路，制定经济政策实施宏观调控的根本要求，作出这一重大决策意义十分重大。”他说。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

中国前三季度GDP同比增长6.9%，实现全年6.5%左右的目标已无虞。国家统计局总经济师盛来运周四表示，中国经济不可能再像以前那样保持高速增长，这是必然趋势；经过这几年调整，中国经济新旧动能转化较好，今年全年可以说会首次迎来年度增速的提升。

杨伟民并提到，再过三年中国全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，在全面小康阶段发展的重点是解决量的不足的问题，而在现代化阶段相对于量的问题，质的问题更重要，要在解决质的问题过程中来实现量的增加。

此外，从事物发展，特别是经济发展规律来看，往往都要经历从量变到质变的过程，实现由量变到质变，从高速增长成功转向高质量发展的国家，才能实现现代化，才能进入高收入经济体。

国家统计局局长宁吉喆在同一场合则表示，国家统计局将在绿色发展指标体系基础上，抓紧研究推动高质量发展的统计指标体系。（完）