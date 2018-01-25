分析：中国科技企业人才争夺战正酣 薪酬直逼矽谷

路透北京1月25日 - 中国的科技人才争夺战越来越激烈。

资金涌向初创公司及较为成熟的企业，数以万计的人受雇于加强网路安全、协助审查网路内容，并试着让中国成为人工智能(AI)应用的佼佼者。

“企业资金充沛，求才若渴”，百度(BIDU.O)前主管、目前操盘一档以AI为主的基金的Thomas Liang表示。他并称，AI等热门领域的初创公司为从成型企业挖角，常开出加薪50-100%的条件。

中国成为全球科技中心，阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)等企业如今合计市值超过万亿美元，这造就了招聘荣景和薪资增长，开始使得顶尖人才的薪水与矽谷(矽谷)开出的薪水相差无几。

尽管这应该能让中国政府开心，因其寻求创造高薪就业岗位，并提升在价值链中的位置，但中国的收入不均问题也会加深，因非科技领域工作岗位的薪资水平落后，而且科技领域招聘和收入增长往往集中在北京和深圳等大城市。

科技的确是中国经济增长的一个主要推动因素。中国国家统计局的数据显示，中国第四季信息科技(IT)与软件行业产出较上年同期劲升33.8%，高于第三季的29%。

据科技行业招聘网站100offer.com的资料，在中国AI领域工作的顶级学校毕业生的年薪要求可达30-60万元人民币(47,066-94,132美元)；拥有三至五年经验的团队主管年薪就可超过150万元(235,331美元)。这些岗位许多都在北京或深圳。

Liang估计，该行业的薪资水平自2014年以来已经基本翻番。

与之相比，根据求职网站Indeed.com，旧金山AI研究人员平均年薪为112,659美元，机器学习工程师平均年薪则为150,815美元。

一些在美国学成的中国软件工程师目前担心，美国总统特朗普的移民政策可能增加其签证续签的难度；对这些人来说，回国变得越来越有吸引力。中国科技企业表示，他们正从美国大学积极招揽中国留学生，许多企业已在矽谷设立办公室，以吸引顶级人才。

AI行业工作机会大增，促使中国一些工程师额外学习充电。

“跳槽进入AI产业后，我的工资翻了一番，”现年26岁的AI工程师Song表示，他为Beijing Bytedance Technology Co工作，利用闲暇时间进修AI课程，目前年薪约5.5万美元。

而另一位为Beijing Bytedance Technology Co工作的26岁AI工程师George，他的年薪约为6万美元，不过George表示，如果有更好的条件出现，他也可能跳槽。

Song与George两人皆要求不要在本报导中使用全名。

资金仍滚滚而来。根据研究机构Preqin，去年大中华地区风险投资(VC)的规模超过650亿美元，较前一年增加35%，并且创下历来新高，仅次于北美洲的770亿美元。

中国国家主席习近平去年于十九大表示，中国将推动互联网、大数据及人工智能与传统经济的整合。

信息科技、机器人与节能汽车等领域特别被重点强调，显现出政府积极推升中国经济经济价值链的努力。

此外，政府也是脸部辨识技术等其他科技的主要幕后推手。

总部位于北京的AI初创企业达闼科技就是增长最快的科技企业之一。该公司人力资源主管Arina Li称，今年计划将400人的员工队伍扩大近40%。

此轮科技荣景已经蔓延至内陆城市，阿里巴巴在西安设立西北总部，苹果(AAPL.O)和高通(QCOM.O)等美国科技巨头也已在西南部的贵州省投入巨资。

**薪资增加**

科技行业的员工招聘以及薪资增加的影响，开始在整体经济领域显现出来。

据上周公布的官方数据，增长停滞数年后，去年中国的可支配收入增速终于加快至7.3%。

而中国迅猛发展的科技中心--北京、深圳、上海和广州的增速更是快得多。这些地区的平均薪资水平与其他地区拉开差距，可谓是旧金山趋势的一个翻版。

但中国劳动力市场并非全都增长，因为高薪科技领域的就业人数在整体劳动力中的占比微乎其微，就连官方调查都显示，制造业和服务业就业人数减少。

在中国，科技行业的薪水之高，远超普通工作的收入水平。中国国家统计局上周公布，2017年全国居民人均可支配收入仅25,974元人民币(4,058.44美元)。

“不要忘了，2018年(中国)将有820万名大学生毕业。他们都需要工作。因此我认为，创造足够就业岗位的压力仍在，”汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌表示。(完)