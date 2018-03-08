焦点：中国1-2月铝出口大增而钢出口下降 特朗普虎视眈眈高举大棒

路透北京3月8日 - 2018年头两个月中国铝出口增长逾25%，但钢出口减少近三分之一。中国是全球最大的钢和铝生产国，此时美国准备在周四稍晚对进口钢铝课以重税。

资料图片：2012年9月，中国无锡，一处铝锭存放点。REUTERS/Aly Song

分析师们表示，中国铝出口增长暗示，政府实施的冬季减产治理污染措施力度没有预期的那么大。国内铝价受到打压下跌，使生产商将过剩的供给出口海外。

相比之下，最近几年中国钢出口则持续下降，因为国内需求增长，而且政府为了控制雾霾，限制了国内产能。

美国总统特朗普要对进口钢和铝分别征收25%和10%的税率，以打压低价进口产品，尤其是来自中国的产品。

周四公布的其它数据显示，中国2月总出口意外以三年来最快速度增长，意味着经济成长仍相当活络，尽管与美国的贸易关系急速恶化。

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根据中国海关总署数据，2018年前两个月未锻造铝及铝制品出口增加26%至817,000吨。

“出口增长值得一提，因其发生的时点恰巧是中国工业减产的时候。这意味着限产行动可能不是那么有效，”墨尔本澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar表示。

当11月开始实施限产时，出口便已见增加，这创造出较伦敦金属交易所有利的套利条件，并鼓励生产商及锻造业者到海外寻求更好的利润。

中国铝出口总量中有14%销往美国。

2月铝出口较1月减少15%，但数据可能部分反映了为时一周的中国春节假期的影响。今年春节假期较晚，落在2月。

分析师认为可能出现过一波面向美国市场的销售潮，为的是赶在美国针对铝箔课征惩罚性关税之前行动，但1月铝箔出口量维持稳定。2月铝箔数据将于本月稍晚出炉。

美国近年来对一系列中国钢铝产品征收反倾销税，包括铝型材和合金板。

**钢铁出口下降**

中国1-2月钢铁产品出口同比下降27%至950万吨。

Wood Mackenzie编纂的数据显示，在美国的钢材进口中，中国只占约2.9%。美国是全球最大的钢材进口国，2017年总计进口3,560万吨。

1月及2月的钢材出口总量是四年来最低的，反映出政府淘汰落后产能措施以及国内需求攀升的背景下，中国钢铁市场收紧。

“只要中国的国内市场保持紧张，出口将会保持缓慢的速度，”中信里昂证券驻香港分析师Daniel Meng表示。(完)