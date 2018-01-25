中国煤炭：2017年自俄罗斯及蒙古国煤炭进口大增--海关

路透北京1月25日 - 周四的海关数据显示，2017年中国自俄罗斯和蒙古国的煤炭进口大增，填补了因朝鲜(北韩)受贸易制裁而出现的供应缺口。

中国海关总署的数据显示，2017年自俄罗斯的煤炭进口量COA-RUCN-IMP飙升36.3%至2,530万吨，12月进口量214万吨，较上年同期增长16.2%，较11月增11.5%%。

2017年自蒙古国的煤炭进口COA-MNCN-IMP增至3,358万吨，较2016年增长27.6%，而12月进口量283万吨，较上年同期下降18.6%，但较11月增长2.5%。

中国在2017年2月底宣布禁止进口朝鲜煤炭，因不到一周前朝鲜试射了中程弹道导弹。此后仅在8月和9月公布过自朝鲜的煤炭进口数据。COA-KPCN-IMP

2016年中国从朝鲜进口逾2,000万吨煤炭，使朝鲜成为当年对中国的第四大煤炭供应国，排在澳洲、印尼和蒙古之后。

“朝鲜留下的市场份额多数由俄罗斯抢走，因为俄罗斯的采矿成本比中国东北要低，”中国煤炭工业协会分析师成功表示。

2017年澳洲连续第六年蝉联中国最大煤炭供应国的地位，因为中国治理空气污染，对高等级煤炭的需求加大。

2017年中国从澳洲COA-AUCN-IMP进口的煤炭较2016年增长13.4%，达到7,991万吨。2017年12月中国进口807万吨澳洲煤炭，同比增长19.4%。(完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 王颖/高琦)