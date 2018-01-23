中国12月LNG进口量升至纪录规模 达到503万吨--海关数据

路透北京1月23日 - 海关数据显示，12月中国进口液化天然气(LNG)503万吨，创出最高月度进口纪录。中国政府的煤改气工程造成需求猛增，导致天然气采购量大幅上升。

中国海关总署数据显示，12月LNG进口量较11月405.6万吨的前纪录规模增加24%，较上年同期增加35%。

海关数据显示，2017年全年中国LNG进口量较2016年跳增46%，达到3,813万吨的纪录规模，超过韩国成为全球第二大LNG进口国，仅次于日本。

北京当局对华北数百万住户和数以千计工厂实施“煤改气”工程，导致天然气需求大增，致使企业从尼日利亚、安哥拉和挪威等全球各地的天然气供应国采购LNG船货。

与此同时，数据显示12月航空燃料出口较2016年12月创下的前一纪录高位157万吨增长7.9%，至创纪录的169吨，而较11月的145万吨增长17%。

全年出口增长0.3%至1,313万吨。

中国12月汽油出口增长29%至123万吨，11月为104.2万吨。2017年全年较上年增长8.5%，至1,051万吨。

12月柴油出口较上年同期增长12%至199万吨，略低于11月创下的纪录高位202.6万吨。2017年出口亦增12%至1,719万吨。

中国12月精炼油出口总计617万吨，创月度最高纪录，受益于政府为国有油企发放了充裕的出口配额。(完)