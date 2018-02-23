1月中朝贸易总额降至约2.16亿美元 为至少2014年6月以来最低（更新版）

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路透北京2月23日 - 中国1月与朝鲜的贸易总额降至至少2014年6月以来最低，这是中国遵照联合国对朝贸易制裁，保持对朝鲜施压的最新例证。

中国仍然是朝鲜最大的贸易伙伴国和唯一的主要盟国。但随着对朝贸易制裁的生效，中朝整体贸易额近几个月有所下滑。

中国海关总署周五公布的贸易数据终值显示，1月中朝贸易总额2.1597亿美元，较上年同期大降52%，较上月减少31%。

中国对连续几轮制裁措施表示支持，但一直对美国进一步加大制裁力度心存警惕。美国官员指责中国并未完全执行现有的联合国制裁措施。

一名美国政府高官称，特朗普政府计划周五宣布对朝鲜(北韩)的新制裁措施，加大对朝鲜当局的压力，以促使朝鲜放弃核武和导弹项目；据称这将是最大规模的对朝制裁方案。

中国1月对朝鲜出口总额为1.6888亿美元，12月为2.5773亿美元；从朝鲜进口从12月的5,468万美元降至4,709万美元。

中国定于周六公布的数据，将提供有关中朝之间具体商品进出口贸易的更多细节，让人更清楚地了解哪些商品贸易受到影响。

中国12月未从朝鲜进口铁矿石、煤炭和铅，对朝鲜成品油出口只有区区5吨航煤。12月是联合国最新一轮贸易制裁实施的第三个完整月份。(完)