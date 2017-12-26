中国11月未对朝出口油品 执行联合国制裁决议（更新版）

(新增中国外交部评论)

路透北京12月26日 - 中国海关总署公布的数据显示，11月中国未向朝鲜出口油品，这显然超出了今年早些时候联合国对朝制裁的要求。

朝鲜数年来无视联合国决议，坚持发展核计划和导弹，导致紧张局势再度激化。上周，联合国安理会就对朝贸易实施新的限制，包括将每年对朝油品出口量限制在50万桶。

中国11月也未从朝鲜进口铁矿石、煤炭和铅。11月为联合国对朝鲜实施最新贸易制裁以来的第二个整月。

中国海关总署周二公布的数据显示，中国11月未向朝鲜出口任何汽油、航煤、柴油和燃料油。中国是朝鲜燃料的主要来源地。

11月是中国连续第二个月未对朝鲜出口柴油和汽油。上次中国未对朝鲜出口航煤是在2015年2月。

“这是加强执行对朝鲜各种制裁的自然结果，”上海复旦大学朝鲜问题专家蔡建表示。

他表示，加强制裁“反映出中国的立场”。

中国外交部发言人华春莹表示，她不了解油品出口的详细情况。

北京当局完全断绝对朝鲜的油品供应相当罕见。

2003年3月，中国暂停向朝鲜供应石油三天，当时是因为朝鲜发射一枚飞弹落入朝鲜半岛与日本之间的海域。

不清楚中国是否仍向朝鲜出售原油。中国多年来都没有公布对朝鲜出口原油的情况。

行业消息人士称，中国仍通过一个陈旧的管道每年向朝鲜供应约52万吨，或380万桶原油。这相当于每天供应量略高于1万桶，以当前价格计算每年价值约2亿美元。

朝鲜也从俄罗斯进口部分原油。

**贸易总额低于4亿美元**

中国11月对朝鲜的玉米出口量亦锐减，较上年同期下降82%至100吨，创1月来最低。大米出口大幅下降64%至672吨，为3月来最低。

朝鲜与中国贸易今年放缓，尤其是中国2月禁止进口朝鲜煤炭之后。11月，中国与朝鲜之间贸易总额为3.88亿美元，创今年最低月度贸易额。

同时，中国11月对朝鲜的液化石油气出口较上年同期增加58%至99吨，乙醇出口增加82%至3,428立方米。(完)