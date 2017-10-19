焦点：中国经济运行在平稳向好轨道 “前高后低”不改政策基调

发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫

资料图片：2014年9月，中国北京，中央商务区高楼林立。BREUTERS/Jason Lee

路透北京10月19日 - 最新数据显示中国经济依然在向好的轨道上平稳运行，三季度GDP增速较前两季略下滑但符合市场预期，今年达到甚至超出6.5%的目标几成定局，三驾马车走势更为均衡，也印证了国家主席习近平在中共十九大开幕报告中所言，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

对于四季度经济走势，分析人士普遍预计，会有一定温和下行，主要基于环保限产加码对工业、制造业的制约，财政支出增速放缓拖累基建，而且三季度表现超预期的房地产投资可能也会在销售降温之下承压。不过尽管如此，经济保持中高速增长意味着当前政策基调不会大变。

“三季度GDP微降至6.8%，但结构上更加合理和平衡。”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊预计，四季度中国GDP同比增速回落至6.7%：一方面是因为去年四季度基数较高，其次前期三四线城市棚改货币化拉动的房地产销售对房地产投资的滞后效应会有所减弱，加上出口和补库存拉动效应进一步减弱。

政策上，他称考虑到实现6.5%的全年经济增长目标基本已成定局，在货币和财政政策立场方面不会有明显方向性的改变，但可能会继续出台有针对性政策来拉动民间投资和推进产业升级和节能环保相关的制造业投资。

中国国家统计局周四公布，今年三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，环比增1.7%，均与路透调查预估中值一致，前三季度GDP同比增长6.9%。统计局同时上修2017年一季度和二季度GDP环比增速至1.4%和1.8%，原本为增长1.3%和1.7%。

9月规模以上工业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增10.3%，高于路透调查预估中值的6.2%和10.2%；环比则分别增长0.56%和0.9%。

前三季度固定资产投资同比增长7.5%，低于路透调查中值7.7%；民间固定资产投资同比增长6%。前三季度规模以上工业增加值同比增长6.7%，社会消费品零售总额同比增长10.4%。

“经济连续九个季度运行在6.7%-6.9%的区间，发展的韧性明显增强。”国家统计局新闻发言人邢志宏表示，从前三季度的经济发展情况来看，支撑中国经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利因素在不断积累增多，所以下一阶段中国经济稳中有进、稳中向好的态势还将持续发展，可以说全年有望更好实现预期发展目标。

据其介绍，前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率是64.5%，资本形成总额对经济增长的贡献率是32.8%，货物与服务净出口对经济增长的贡献率是2.7%。其中，消费的贡献率比上年同期提高了2.8个百分点，比资本形成的贡献率高出了31.7个百分点，继续保持第一驱动力的作用。

九州证券经济学家邓海清表示，三季度GDP符合其关于经济“前高后低”的判断，周行长的“7%”落空，市场需要修正周行长发言的影响。他判断2017年经济既没有“强复苏”，也没有“二次探底”。一方面，由于“房地产+出口”动能对经济拉动作用的高点可能渐显；另一方面，环保限产的再一次加码，有可能进一步压制供给侧改革相关行业的增加值，从而拖累下半年工业增加值增速。

中国人民银行行长周小川此前表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长；与此同时，整体杠杆率开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。周小川此番表示一度让市场预计三季度经济可能超7%。

而三季度GDP并未如此前传言走高，提振债市情绪，银行间市场周四早盘主要现券收益率跌约2-3个基点(bp)，国债期货主力合约也双双明显上行。相对来说，利率互换(IRS)跌势略逊。离岸人民币在数据公布后明显走贬，并带动在岸汇价下跌。中国股市沪综指.SSEC微跌。

中国CPI与GDP同比走势：tmsnrt.rs/2xPx47T

中国GDP环比与同比走势：tmsnrt.rs/2l0HlaX

中国工业增加值图表：tmsnrt.rs/2l3sGfx

**投资增速承压**

三季度房地产投资的超预期表现支撑整体投资增速，但展望四季度，分析人士指出，受制于资金来源，基建投资面临一定下行压力，而环保限产在冬季可能进一步加强，拖累制造业投资，意味着固定资产投资年内可能承压。

统计局的邢志宏称，房地产调控效果在逐步显现。一线城市房价经过调控以后，现在市场预期比较稳定，投资投机性的需求得到了有力遏制；由于在房地产调控过程当中，采取了因城施策、因地制宜的办法，而不是一刀切的调控，所以前三季度房地产投资增长是比较平稳的，对经济的发展依然起到了积极的作用，同时房地产的风险也得到了有效的化解。

联讯证券的李奇霖、张德礼表示，从土地购置面积数据看，土地购置费应该是9月地产投资增速回升的主要动力，建安投资预计是放缓的，受制于房企到位资金增速回落，预计四季度地产投资将重新走弱。

“而受制于资金来源，基建投资增速有进一步放缓的压力。在环保限产和利润分化下，制造业投资缺乏企稳回升的基础。反映在数据上就是，四季度GDP增速可能进一步回落。”他们称。

统计局数据显示，房地产投资前九月同比增速从7.9%升至8.1%，但房地产销售累计同比增速连续第三个月放缓，开发商拿地意愿仍积极，土地购置面积和价款累计同比增速分别比上个月提高2.1和3.6个百分点。

中国房地产投资开发与销售图表 tmsnrt.rs/2xQ3Khi

前三季度工业投资同比则增长3.3%，其中制造业投资140,819亿元，同比增长4.2%，增速回落0.3个百分点；基础设施投资同比增长19.8%，增速与1-8月份持平。民间投资增速也进一步下滑，1-9月同比增长6%，创年内最低水准，1-8月为增长6.4%。

摩根士丹利的章俊认为，制造业投资增速持续下滑说明制造业企业在目前需求复苏和工业品价格上涨的背景下资本开支的意愿依然较弱。大部分民营和中小企业的融资难、融资贵的问题没有明显改善，也在一定程度上阻碍了他们的投资步伐，侧面反映在民间投资增速在三季度持续放缓。

他指出，政府持续出台一系列激发民间投资的政策（包括最近的普惠降准），伴随着这些政策在未来逐步落实，制造业投资和民间投资有望企稳回升。

**政策基调不改**

三季度数据证实中国经济仍运行在平稳向好的轨道上，这也意味着当前的财政货币政策组合无需做出太大改变，从十九大期间决策层的表态来看，未来将继续推进供给侧结构性改革，深化金融体制改革。

招商银行资管部高级分析师刘东亮认为，在地方政府融资约束日益加强，制造业投资难见起色的条件下，房地产难以独自扛起投资大旗，且未来地产销售、投资的双降是大概率事件，而消费预计保持平稳，因此在总需求拐点呼之欲出的背景下，四季度包括2018年中国的经济增速预计将进一步回落。

但他同时指出，中国经济今年以来的韧性持续好于预期，十九大所提及的供给侧改革、国企改革、一带一路等也将持续为经济增长提供动能，因此未来中国经济的回落将是较为温和的，难以出现断崖式下跌，货币政策和监管政策的放松进度也会较慢，甚至不排除为应对金融风险而阶段性加码监管的可能。

中国央行9月30日宣布将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩也称，因为前三季度的经济表现整体超出年初的预期，达成全年经济增速目标的压力很小，预计四季度货币政策框架不会有大的调整，依然是在去杠杆政策目标下保持稳健中性。

习近平十九大开幕报告中，财税和金融改革的表述更聚焦于原则性的基础性的改革，其中财政改革明确聚焦于中央和地方财政关系和预算制度改革，提出健全地方税体系。金融方面，提出健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。

关于货币政策及宏观审慎双支柱监管框架，央行行长周小川周四表示，央行调控首先用货币政策，现在也有一些新的工具和方法，对目标有一定调整，工具箱进一步丰富；同时，宏观审慎调节是因常规调控中顺周期因素多，所以引入逆周期举措。（完）