预计今年中国全社会用电量同比增约5.5% 电力供需总体宽松--中电联

路透北京2月1日 - 中电联日前发布2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告显示，2017年中国全社会用电量6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。受2017年高基数等因素影响，预计2018年全社会用电量增长约5.5%左右，全国电力供需总体宽松。

中国电力新闻网援引中电联预测称，预计2018年东北、西北区域电力供应能力富余，华东、华中区域电力供需总体平衡，局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。预计全年发电设备利用小时3,710小时左右，相比2017年略有下降。

2018年全国新增装机容量1.2亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机7,000万千瓦左右。预计2018年底，全国发电装机容量将达到19.0亿千瓦，其中非化石能源发电7.6亿千瓦，占总装机的比重将上升至40%左右。

综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代以及2017年高基数等各方面因素，中电联预计2018年电力消费仍将延续2017年的平稳较快增长水平，在平水年、没有大范围极端气温影响情况下，2018年全社会用电量预计增长5.5%左右。

报告提到，2017年全社会用电量增速比上年提高，用电增长呈现新亮点。一是第二产业和制造业用电量同比增长5.5%和5.8%，分别提高2.7个和3.4个百分点，增速为2014年以来的最高水平。新兴产业用电量增速均比上年提高，供给侧结构性改革催生用电新增长点。

二是第三产业用电量同比增长10.7%，延续两位数高速增长态势，计算机服务等新兴业态服务业用电增长强势，拉动全社会用电量高速增长。

三是居民生活用电平稳增长，电能替代在居民生活领域加快推进等因素显着拉动居民用电。城乡居民生活用电同比增长7.8%，呈现新增长点。

四是电力消费结构持续优化，受四大高耗能行业用电占比下拉的影响，第二产业占全社会用电量的比重同比下降0.6个百分点；第三产业用电比重逐年提升，2017年提高至14.2%，同比提高0.5个百分点。（完）