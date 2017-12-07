今年中国天然气消费量预计为2,307亿立方米 为历史新高--报告

路透北京12月7日 - 中国石油新闻中心周四刊登报告称，根据历史消费规律及第三季度增长情况，预计2017年中国天然气消费量为2,307亿立方米，增幅达16.4%，增量超过300亿立方米，为历史新高。

名为“2017年冬季我国天然气供需形势预判及保供建议”的报告称，市场消费高增长将带来保供的高压力，预计2017年冬季供气高峰期供需达到紧平衡，如果出现极端天气，将存在“气荒”风险。

根据目前中国的资源和基础设施条件，为了减少保供压力，应合理推动天然气市场发展，并利用价格杠杆加大对市场的引导，促进调峰设施建设，实现市场安全平稳运行。

“我国天然气调峰设施建设相对滞后，且未形成完善的调峰管理运营机制，导致天然气调峰能力差。尤其是进入高峰消费期后，保供成为上中下游共同面对的棘手问题，供气不足的情况时有发生。“报告称，多年来，主要以压减用户、释放上游产能、加大进口资源量采购作为保障措施，给资源供应以及市场发展带来不利的影响。

目前中国天然气管道输气能力约为3,500亿立方米，按平稳供气考虑，日供气能力超过10亿立方米，管道供气能力基本能满足2017年冬季市场需求。在保障调节能力方面，中国常规气、进口LNG、进口管道气在冬季保供期间具备一定的调节能力，其中常规资源和进口资源调节能力在20%~30%；进口LNG资源可根据接收站的能力进行调节。

2017年中国天然气消费增幅重回两位数，全年天然气消费量大增的原因主要体现在三个方面：一是自门站价格下调0.7元人民币/立方米以来，全国各省区传导基本到位，终端用户用气经济性及积极性明显提升；二是经济回暖使得工业行业产品销量增长，加大了对燃料和原料的需求；三是在国家环保政策的大力推动下，高耗能、高污染行业对天然气的利用进一步加大。

报告称，若受低温等气候影响，市场将出现严重的紧张局面。华北地区采暖规模大，受环保政策推动，积极推进“煤改气”工程，天然气需求快速增长，是每年冬季用气高峰保供的重点地区。若供应能力或通道不及预期，华北地区面临严重的保供压力。

近期国内媒体有关“气荒”的报导不断，随着冬季煤改气等需求的集中释放，近期天然气供不应求的局面加剧，一些地方开始限气停气，LNG（液化天然气）价格也涨至历史新高。在此之下，保供战紧急升级。 12月4日，在国家发改委的要求下，各地发改委召开LNG价格法规政策提醒告诫会，要求企业加强价格自律。而河北等多地也启动了保供应急预案。

据中国之声周三报导，6日，中海油既有输气管线与中石油京津冀地区管网在天津实现首次对接，京津冀地区每天新增500万立方米天然气供应，可满足近百万户家庭日常与取暖用气需求。

欲浏览报告全文，请点选(here)