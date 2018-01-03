中国国家能源局要求最迟7月前启动分布式发电市场化交易试点

路透上海1月3日 - 中国国家能源局周三发布分布式发电市场化交易试点的补充通知，将交易启动时间由原先的2月推迟至最晚7月1日以前。

最新通知指出，为便于紮实做好试点方案编制及相关工作准备，各单位报送试点方案的截止时间延至3月31日。国家发展改革委、国家能源局将对报来的试点方案及时组织论证，各地区启动试点的时间安排可据实际情况自主确定。

分布式发电市场化交易仍有三种可选模式：与电力用户直接交易、委托电网代售以及由电网企业按国家核定上网电价收购并就近消纳。通知称，鼓励选择直接交易模式，分布式发电单位与电力用户以合同方式约定交易条件，与电网企业一起签订三方供用电合同，也可只签定两方电力交易合同。

各省价格主管部门与能源主管部门，可选择1-2个地区申报试点。试点应满足的条件包括：当地电网具备一定的消纳条件，可满足项目接入需求；入选项目可参照有关政策要求，并按有关规定签订直接交易协议，确保就近消纳比例不低于75%；全额就近消纳的项目，如自愿放弃补贴，可不受规模限制。

去年11月发改委和能源局公布的分布式发电市场化交易通知称，参与分布式发电市场化交易的项目应满足以下要求：接网电压等级在35千伏及以下的项目，单体容量不超过20兆瓦（有自身电力消费的，扣除当年用电最大负荷后不超过20兆瓦）。单体项目容量超过20兆瓦但不高于50兆瓦，接网电压等级不超过110千伏且在该电压等级范围内就近消纳。

由于集中式风电和光伏风电项目大多位于经济欠发达的西北和东北等区域，很难就近消纳，窝电弃电现象较普遍。近几年新能源企业倾向选择东部沿海地区建设分布式发电项目，不过仍受到市场化程度低、公共服务滞后、管理体系不健全等因素的制约。（完）

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