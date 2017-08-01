张高丽称京津冀大气环境形势依然严峻 要严格控制燃煤量

路透北京8月1日 - 中国国务院副总理张高丽最新表示，京津冀及周边地区大气环境形势依然十分严峻，特别是秋冬季大气污染治理存在薄弱环节，要深入开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，严格控制燃煤量。

新华社周一晚间援引张高丽在“京津冀及周边地区大气污染防治协作机制第十次会议”上的讲话称，要坚持源头入手，全面完成农村散煤清洁化替代年度任务，深入推进燃煤锅炉治理，严格控制燃煤量。

他表示，按照“先停后治”原则妥善处置“散乱污”企业，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。坚持严管严控，推进工业企业综合整治，加快完成提标改造、无组织排放和挥发性有机物综合治理。

科学调度，制定错峰停产限产方案和“一厂一策”错峰运输方案，列入错峰生产的企业要落实停产限产要求。优化货运结构，提高铁路货运比例。

还要开展综合执法检查，加强超标排放车辆监管，对违法车辆实施联合处罚，对油品销售进行专项清理整顿。从严管理，严控秸秆焚烧和扬尘污染，着力防范面源污染。

同时，坚持区域联动，完善重污染天气应急预案，加快科技攻关，最大程度减轻重污染天气带来的不利影响。

张高丽强调，要落实地方责任，对未能完成终期空气质量改善目标或重点任务进展缓慢的城市和区县，要严肃问责。重点督查列入清单中各项减排措施的落实情况，对进展缓慢的地方开展中央环保专项督察。（完）