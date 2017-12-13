中国环保税明年1月1日起施行 大部分省份通过本地区方案

路透北京12月13日 - 据中国国家税务总局消息，《环境保护税法》将于2018年1月1日起施行，目前全国大部分省份人大常委会近期已相继审议通过本地区环保税方案，为环保税开征铺平了道路，各地均统筹考虑本地区环境承载能力、污染物排放现状和经济社会生态发展目标要求，在法定幅度内确定了税额方案。

人民日报海外版周三报导称，作为中国第一部专门体现“绿色税制”、推进生态文明建设的单行税法，环保税法规定，应税大气污染物的税额幅度为每污染当量1.2元人民币至12元，水污染物的税额幅度为每污染当量1.4元至14元，具体适用税额的确定和调整，可由各地人民代表大会常务委员会在法定税额幅度内决定。

目前，辽宁、吉林、安徽、福建、江西、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆等省份明确应税大气污染物和水污染物适用税额根据环保税法确定的最低限额征收，即每污染当量分别为1.2元和1.4元。

而浙江、湖北、湖南、广东、广西和西南地区的贵州、云南等省（自治区）制定的税额均略高于环保税法规定的最低税额。其中，云南规定，2018年1月至12月，环保税税额为大气污染物每污染当量1.2元，水污染物每污染当量1.4元；从2019年1月起，大气污染物每污染当量2.8元，水污染物每污染当量3.5元。

江苏、海南和四川确定的税额适中。其中，江苏规定大气污染物和水污染物征收税额分别是每污染当量4.8元和5.6元，四川为3.9元和2.8元。

京津冀和周边省份则普遍对大气污染物和水污染物确定了较高的具体适用税额。日前召开的北京市人大常委会决定，北京市应税大气污染物适用税额为每污染当量12元，应税水污染物适用税额为每污染当量14元，均按环保税法规定的税额幅度上限执行。

河北省将环保税大气主要污染物和水主要污染物税额分为三档，分别按照环保税法规定的最低标准的八倍、五倍和四倍执行。最高一档税额为：应税大气污染物每污染当量9.6元，应税水污染物每污染当量11.2元。其他污染物实行全省统一标准，按环保税法规定的最低税额的4倍执行。

除北京市、河北省税额较高之外，山东省也将执行较高的大气污染物税额，但将对不同种类的大气污染物区别对待。根据该省确定的方案，应税大气污染物中的二氧化硫、氮氧化物税额为每污染当量6元，其他大气污染物每污染当量1.2元。

早在2008年，由财政部税政司、国税总局地方税司和国家环保总局政策法规司三部门联合进行的环境税研究制定工作正式启动。2016年12月25日，十二届全国人大常委会第二十五次会议表决通过了《中华人民共和国环境保护税法》，现行排污费更改为环境税，将于2018年1月1日起开征。这是中央提出落实“税收法定”原则要求后，全国人大常委会审议通过的第一部单行税法，也标志着运行38年的排污费制度将成为历史。

制定环境保护税法、推进环境保护费改税，有利于从根本上解决现行排污费制度存在的执法刚性不足、行政干预较多、强制性和规范性较为缺乏等问题，有利于促进形成治污减排的内在约束机制，有利于推进生态文明建设、加快经济发展方式转变。

中国自1979年确立排污费制度，2003年至2015年，全国累计征收排污费2115.99亿元，缴纳排污费的企事业单位和个体工商户累计达到500多万户。其中，2015年征收额为173亿元。排污费制度对于防止环境污染发挥了重要作用，但与税收制度相比，排污费制度存在执法刚性不足、地方政府和部门干预等问题，因此有必要进行环境保护费改税。环境保护税法的总体思路是由“费”改“税”，即按照“税负平移”原则，实现排污费制度向环保税制度的平稳转移。

征收方面，《中华人民共和国环境保护税法》规定了税务部门和环保部门的分工。税务机关依法征收管理，环保主管部门则负责依法对污染物监测管理，环保主管部门和税务机关应当建立涉税信息共享平台和机制，定期交换有关纳税信息资料。现行的排污费是实行中央和地方1：9分成，考虑到地方政府承担主要污染治理责任，为了调动地方的积极性，环境保护费改税以后，开征之后，环境保护税收入全部作为地方税收入，纳入一般公共预算。（完）