环保督察对经济影响有限 京津冀冬季限产影响更明显--兴业研究

路透北京10月12日 - 针对中国环保执法趋严对经济的影响，兴业研究公司报告称，环保督察带来的环保执法趋严导致“两高”行业本身产出下降的同时，也对其上游行业以及经济体总需求产生了一定影响，但由于督察仅针对存在环境违法违规的企业，因而总体影响幅度较为有限。

兴业研究分析师鲁政委和汤维祺日前发布报告指出，京津冀的冬季限产作为高强度的应急性措施，其持续实施会给经济形成较大影响。量化模拟结果表明，按目前的冬季限产计划，部分受控行业产出与价格所受影响将会超过10%，对投资(不含房地产)和GDP影响则可能达到1.5%。

报告指出，从短期来看，对于大部分“两高”产品，在督查期及之后的一到两个月时间内，大多出现了产出增速的小幅下降。但由于担心督查限产可能造成的冲击，部分行业（如焦炭、粗钢、化肥、成品油等）在督查前的一到两个月出现集中赶工、产量突增的情况；此外，在督查结束后也有部分产品（如焦炭、粗钢、水泥、成品油）出现产量反弹。

“综合督查期间工业产出降幅有限，以及督查前后产量反弹的情况，环保督查对两高产业产出的直接影响并不显着，”报告称。

但在较长的时间周期里，除机制纸和有色金属以外的其他七个“两高”产品在接受督查后，产量都出现较为明显的趋势性下降，表现出环保督查通过严格的“督政察企”，使地方政府意识到加强环保的重要性，促使各省树立更高的环境监管执法标准和强度。

报告援引数据称，在前三批环保督查中，影响幅度最大的金属压延加工业全国总产出降幅约为1%，其余大部分行业产出受到的影响则集中在0.1%-0.3%之间。

兴业研究认为，环保督查与环保生产调度两大环保政策影响工业生产的路径和方式不同。环保督查影响的是产能，而并不直接影响产量。而反过来，冬季重污染天气应对措施中的生产调度，则明确以产量为控制目标，达标企业的生产也需要调减，但不直接影响产能。

相比之下，京津冀冬季限产的影响较为明显。虽然从相对变化来看，京津冀限产的影响同样集中在部分“两高”行业。然而与环保督察影响工业产出的结构特征不同，由于京津冀大气污染防治计划中，对挥发性有机物（VOCs）治理的高度重视，对石化、化工，以及喷涂、印刷等提出了严格的管制，因此导致油气开采、石化等相关行业的产出出现显着下降。

另外，从产出影响的角度来看，冬季限产的影响也显着大于环保督查。受影响最大的石化炼焦和建材行业，全国总产出下降超过4.5%；其次为非金属矿产品及油气开采业，产出降幅约3%；而其他行业产出的平均降幅则相对较小，平均约为1%。

**冬季限产对GDP影响更大**

环保督察对工业生产的影响程度相对较小，因而对GDP产出的影响也较为有限；而冬季限产由于力度强、幅度大，而且所覆盖区域都是相关产也的重要产区，因此对经济总产出构成了较为显着的影响。

定量分析结果表明，综合各项因素，前三批环保督查对GDP产出的影响约为0.03%，而第四批进一步造成0.02%的降幅，两者叠加的影响不足0.1%。而冬季限产由于限制产量而不直接影响产能，因此对于投资需求的刺激作用有限，导致其对GDP的影响显着大于环保督查，约为1.3%。

至于环保督查和冬季限产对行业利润及地区固定资产投资的影响，兴业研究指出，环保督察对于工业企业而言，主要的影响机制是关停环境违规、违法企业，表现为落后产能的去除。去产能造成产量下跌、价格上涨。同时，从统计结果看，环保督察带来的去产能幅度较为有限，因此对经济生产没有造成很大的冲击。

在这样的条件下，工业品价格的上涨实际上带来了相应行业利润率的提升。然而其他部门则由于总需求的下降，导致利润下降。

而在冬季限产的政策影响下，由于产能不受影响，同时减产幅度较大导致经济生产相应出现较大幅度的下降，因此绝大部分行业都表现出利润率的下降，其中矿产品等基础原料，以及“两高”产品生产部门的利润降幅最为显着。

在行业利润的影响下，固定资产投资也相应发生变化。“由于大部分行业在环境执法趋严的政策下利润出现下降，因而抑制了工业部门固定资产投资的热情。”报告称，环保监管执法和生产调度对房地产以外的固定资产投资影响将达到1.20%。（完）