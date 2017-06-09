中国商务部官员称强烈质疑欧委会对华热轧板卷反补贴案裁决正当性和合法性

路透北京6月9日 - 针对欧委会就对华热轧板卷反补贴案做出终裁裁决，裁定中国企业4.6%-38.6%的补贴幅度。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周五称，中方强烈质疑欧委会裁决的正当性和合法性，并将采取一切必要手段维护中国企业合法权益。

商务部网站刊登新闻稿援引王贺军的话称，欧委会仍然带着“有色眼镜”，无视近年来中国深化金融改革、推进利率市场化的巨大进展，不顾各类金融机构都是独立市场主体的事实，继续把国有商业银行认定为“公共机构”，将中国涉案企业所获得所有贷款都视为优惠性贷款，甚至罔顾基本金融事实，将部分银行贷款直接当作赠款处理，人为制造了高额补贴幅度，严重侵害了中国应诉企业的权利。

此外，欧委会还无视2016年中国对欧钢铁出口已有明显下滑的事实，借口中国钢铁产能过剩，以推测和极小的可能性认定中国热轧板卷产品将会对欧盟产业造成损害威胁。中方强烈质疑欧委会裁决的正当性和合法性，并将采取一切必要手段维护我企业合法权益。

王贺军强调，国际金融危机爆发以来，世界经济下行导致需求萎缩，是造成全球钢铁行业不景气和产能过剩的根本原因。中国对钢铁出口不仅没有补贴，还采取一系列措施控制出口，中国去产能的力度在世界上更是绝无仅有的。

“欧方把自身的产业困难归咎于中国是不客观、不公平的。解决钢铁问题的根本出路是各国共同行动，使全球经济尽快走上稳定发展的道路，无端指责和轻率采取贸易救济措施都无助于问题的解决。中方愿意加强与欧方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。”他称。（完）