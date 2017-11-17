欧盟反倾销调查新方法缺乏世贸组织规则依据--中国商务部

路透北京11月16日 - 欧洲议会周四通过欧盟反倾销调查新方法修正案，引入“市场严重扭曲”的概念和标准，并考虑环境和社会倾销的影响，对此，中国商务部新闻发言人表示，，欧盟反倾销调查新方法缺乏世贸组织规则依据，增加了法律适用的不确定性，将对世贸组织反倾销法律体系造成严重破坏。

商务部网站刊登该发言人回应称，世界贸易组织规则既不存在“市场严重扭曲”的概念，也没有社会和环境倾销的规定，欧盟反倾销调查新方法已经受到包括中国在内的多个世贸组织成员的质疑。

“中方敦促欧方严格遵守世贸组织规则，善意、全面地履行国际条约义务。中方保留在世贸组织争端解决机制下的相关权利，将采取必要手段维护中国企业的合法权益。”该发言人表示。

发言人指出，欧盟作为世贸组织的重要成员，应尊重国际规则，只有维护多边贸易体制的权威性，才有利于各国的共同利益。

发言人称，中方密切关注欧盟反倾销调查新方法修法进程，多次向欧方表达了中方关注，要求欧方严格履行欧盟在中国加入世贸组织议定书第15条项下的义务。

中方注意到，欧洲议会通过的反倾销法律修正案，取消了“非市场经济国家名单”，但同时引入了“市场严重扭曲”的概念和标准。在符合所谓“市场严重扭曲”的情况下，欧盟可以弃用出口国的价格，而选择使用第三国或国际价格来确定出口产品是否存在倾销。欧盟此举没有全面地遵守有关国际规则。（完）