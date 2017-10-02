欧盟电动自行车生产商投诉中国同行倾销 执委会或展开调查

路透布鲁塞尔10月2日 - 欧洲电动自行车(电单车)生产企业已向欧盟执委会提出投诉，抗议来自中国的廉价进口产品，称这些产品凭借不公平的补贴，在欧元区的售价极低。

欧洲自行车制造商协会(European Bicycle Manufacturers Association，EBMA)投诉中国企业倾销电动自行车。执委会最晚在10月底决定是否对此事开始调查。

EBMA还准备对不合法补贴问题提出相关投诉，要求对进口的中国电动车进行登记，这样也许可以在最终决定征收关税时进行追溯。

除此之外，近来许多中国出口商品都面临一系列调查，从光伏面板到钢铁不一而足。本次调查有可能导致欧盟与中国的贸易关系紧张，特别是还包括对中国政府提供补贴一事的调查。

自行车行业已经成为爆发点。欧盟去年12月指责中国坚持要把自行车纳入免关税绿色产品名单，导致一项全球绿色产品贸易协议成为泡影。欧盟从1993年开始就对进口自中国的传统自行车征收反倾销关税。

EBMA表示，2016年中国向欧盟出口了超过43万辆电动自行车，较2015年增长40%，并预计2017年这一数字将增至80万辆左右。

该协会秘书长Moreno Fioravanti称，欧洲人每年购买约2,000万辆自行车，电动自行车目前约占10%，未来五年内这一比例可能升至四分之一。

他说，欧洲企业曾经是电动自行车采用的踏板助力技术的先行者，去年在这方面投资了大约10亿欧元，但现在面临着输给中国的风险。(完)