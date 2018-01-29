小鹏汽车启动22亿元B轮融资 阿里巴巴、富士康及IDG资本领投

路透上海1月29日 - 中国初创电动车企业--小鹏汽车周一启动总额为22亿元人民币的B轮融资，由私募股权投资基金IDG资本、阿里巴巴集团(BABA.N)和富士康联合领投。

IDG资本的官方微信周一披露，IDG资本和阿里巴巴参与了小鹏汽车的A+轮融资。B轮融资跟投方包括云锋基金、中金公司、纪源资本、晨兴资本、经纬创投及全球顶级科技投资人尤里·米尔纳（Yuri Milner）。在B轮融资完成后，小鹏汽车从资本市场融得的资金将超过50亿元。

小鹏汽车董事长何小鹏称，“融资是互联网造车生存和发展的关键，但决胜互联网造车的是产品创新能力、快速迭代的落地能力和超级产品经理的极致用户思维，小鹏汽车G3今年即将上市。”

今年1月，小鹏汽车在CES国际电子消费展上首次展示了新款车型G3，其是一款纯电动SUV（运动型多功能车），配备了首创的360°车顶相机、中国品牌独有的太空驾驶座舱、25个智能感应设备、及适配亚洲驾驶环境的自动驾驶技术。

阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信表示，智慧出行有望成为未来增长速度最快、也最具想象空间的产业领域，将极大地改变人们的生活。小鹏汽车体现了互联网、人工智能与传统制造业的跨界融合，阿里巴巴期待加速推动这一融合与创新的发展进程，让智慧出行领域得到更大的发展。

在国内造车新势力中，小鹏汽车首家于2016年9月发布Beta版样车；率先在2017年10月实现首批工程量产车。占地3,000亩投资百亿元的小鹏汽车智能网联科技产业园(肇庆基地)已于2017年12月11日奠基动工。

小鹏汽车由UC优视联合创始人、前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏，YY创始人李学凌、猎豹移动(CMCM.N)首席执行官（CEO）傅盛、腾讯(0700.HK)高管吴霄光等多位互联网大佬于2014年共同投资，前广汽新能源控制系统开发负责人夏珩，前广汽智能汽车和无人驾驶负责人何涛联合创办。

该公司总部位于广州，并在北京、广东肇庆、美国矽谷建立设计、研发、生产与营销机构，目前拥有近1,000名员工，并预计在2019年达到3,000名员工的规模。

2017年12月，小鹏汽车宣布结束A0、A1、A2三轮A+轮融资，其中A0轮来自阿里巴巴集团和何小鹏本人；A1轮来自IDG资本、纪源资本、晨兴资本、经纬资本、顺为资本等。2017年5月，小鹏汽车A轮获得了由神州优车公司发起成立的优车产业基金领投22亿元。（完）