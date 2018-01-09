中国地方政府债务安全和风险控制状况远优于西方国家--专家

路透北京1月9日 - 中国财政科学研究院研究员陈龙撰文认为，中国地方政府债务风险总体可控；而从债务成因分析，中国地方政府债务安全和风险控制状况远优于西方国家。

人民日报周二刊登该文指出，西方国家政府债务主要源于行政消耗、刺激消费以及迎合选民需求，具有“消耗性”特质；中国主要是因地方基本建设投资而产生，具有“建设性”、“生产性”特质。

“（这）不仅可以提高生产生活水平，而且能够增强未来经济发展潜力。”文章称。

该文指出，虽然当前地方政府债务规模在风险可控范围之内，但不能忽视隐藏的风险，尤其需要重视地方政府债务对供给侧结构性改革和高质量发展的不利影响。

“进一步强化地方政府债务管理，既要强化流量管理，切实把债务风险关进笼子里；更应着眼于存量调整，加快财政体制和地方融资机制改革，从深层次上解决这一问题。”文章称。

财政部数据显示，2016年末全国法定限额内政府债务余额27.33万亿元人民币，负债率(债务余额/GDP)为36.7%，低于主要市场经济国家和新兴经济体水平；地方政府债务余额15.32万亿元，债务率(债务余额/综合财力)为80.5%，低于国际通行的100%-120%警戒线。

中国财政部此前称，将刹住地方政府无序举债之风，遏制隐性债务增量，坚持谁举债、谁负责，坚持中央不救助原则，做到“谁家的孩子谁抱”。打消地方政府认为中央政府会买单，和金融机构认为政府会兜底的“幻觉”。（完）