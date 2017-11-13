分析：中国人脸识别技术企业受资金追捧 因本地市场需求殷切

路透香港11月13日 - 受到中国计划打造无所不在闭路电视监控网络的提振，中国和部分外国投资人的资金大举涌向那些专精于人脸辨识系统技术的初创企业。

2017年10月9日，香港机场出入境部门使用智能离港自助服务设备演示如何使用脸部识别技术验证一名女子的身份。REUTERS/Venus Wu

相关业者包括商汤科技、旷视科技、格灵深瞳，而人脸识别技术的全球公共及民间市场规模可能高达数十亿美元；人脸识别技术可以通过辨认两眼间距离，以及颊骨曲度等面部的主要参数来辨别个人身分。

在人工智能的应用下，这项技术让主管机关可以藉由比对相片资料库，以辨认及追踪那些他们想要追查的人士。在商业应用方面，该技术可以用于家庭、办公场所以及自动提款机等安全系统，同时也可用于商店及餐馆的付款系统。

根据IHS Markit Ltd的估计，2016年包含设备及视频管理软件在内的中国影像监视系统市场规模达64亿美元，当局或民间企业已经安装的监视摄影机高达1.76亿台。

中国这一市场规模居全球之冠，据IHS估计其至2021年的年复合成长率可达12.4%。相较之下，美国市场规模估计仅29亿美元，年成长率仅0.7%。

但在中国，这种超高速增长也加剧了围绕中国政府对不同政见者进行控制的担忧，尤其是在北京当局可能追踪广泛使用电子支付的手机，并加大对互联网的监控力度之际。

但这似乎并未吓退投资者，其中包括领先的美国风投公司，比如知名的矽谷风投公司之一--红杉资本(Sequoia Capital)旗下的中国公司。

总部位于香港的商汤科技(SenseTime)本月稍早表示，其最新一轮融资“吸引了很多兴趣”，但未作进一步阐述。知悉其计划的人士称，该公司计划在新一轮融资中筹集约5亿美元。商汤科技提供的技术应用涵盖人脸辨识、自动驾驶以及视频分析等。

另外，两名了解情况的消息人士称，商汤科技及其投资方--中国鼎晖投资(CDH Investments)要募集大约30亿元人民币(4.53亿美元)投资于从事人工智能(AI)研究的公司。

中国领先的人脸识别技术公司旷视科技(Megvii)，亦称Face ++，本月稍早宣布近日正式完成4.6亿美元C轮融资，由中国国有资本风险投资基金领投。

Face++市场及公关总监谢忆楠称，公司计划使用所筹资金开发更多嵌入式AI产品，将业务从软件扩展至硬件领域，比如可更快更好地抓取面部影像的智能监控摄像头等。

“我们想做的是强化这些“城市的眼睛”，让他们更加智能，”谢忆楠对路透表示，“这样“城市视频”才可以变成“城市数据””。

谢忆楠表示，旷视科技已协助警方逮捕超过三千名逃犯。阿里巴巴支付宝的“刷脸支付”功能就是以旷视科技的技术为基础。

“就像电影里演的一样。警察不需要再用人工的方式从几千个人中找一个人，系统就能够自动监测，在有情况时发出警示，这样就大大提升了效率，”谢忆楠表示。

**新加坡计划**

创立于2011年的旷视科技并未公布具体的获利数据，但谢忆楠表示，该公司一直都有约400%的年成长率，今年料将损益两平。他表示，旷视科技也计划进行首次公开发行(IPO)，不过并没有时间表。

商汤科技表示，有40个地方政府客户采用了该公司的视频监控技术。

中国几乎所有的主要智能手机制造商都在使用商汤科技的摄像增强技术，包括华为、Oppo、Vivo与小米。

商汤科技正打算拓展海外市场。商汤香港公司总经理尚海龙向路透表示，其考虑在新加坡设立东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)总部。之前新加坡总理李显龙近期造访该公司北京办公室。

“我们有信心今年能实现1亿美元营收，”他说道，并称这将使该公司登上中国市场龙头。他称公司预期三至五年内海外营收将扩增至1.50亿至2.0亿美元。

商汤科技和旷视科技并不孤单。

规模较小竞争对手依图今年5月从包括红杉中国(Sequoia China)等多位投资人筹得了3.80亿美元；依图列出的客户名单中，中国十多个省市的公安部门都是他们的大客户。

另外一家红杉支持的人工智能公司格灵深瞳(DeepGlint)已经研发出一套智能监控摄影机，最远可以撷取50公尺以外的人脸，该公司向路透表示，器几乎所有营收都来自政府合约。

关于其正在投资的技术可能涉及侵犯个人隐私问题，红杉并未回覆路透的置评请求。

关于相关技术可能侵犯个人隐私的问题，尚海龙和谢忆楠都并未理会相关批评。

“我们仅提供技术，我们立场是中性的，”谢忆楠称。“若回到手机出现、网路出现之前的年代，肯定会拥有更多个人隐私。但时代必须要和技术一同进步，”他说道。(完)