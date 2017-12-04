伪创新“山寨币”充斥网络 统一虚拟货币监管势在必行--新华

路透北京12月4日 - 新华社周一报导称，虽然国内比特币交易平台关停，但这场充满风险的游戏并未就此退烧，不少投机者在比特币参数基础上做出修改，“发明”出各种“山寨币”，通过拉人头方式制造传销骗局。专家认为，建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。

报导援引中央财经大学金融法研究所所长黄震建议，应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定，还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。

“这类行为往往披着‘金融创新’外衣，隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大，相关部门亟须提高识别打击能力，采取更有效的监管举措。”报导称。

“山寨币”涉嫌传销的情况正在全国多地出现。据统计，截至9月，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5,900多起，涉案金额近300亿元人民币。其中，以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小。今年各地公安机关依法查处了“五行币”“维卡币”“亚欧币”“钛克币”等一批重大案件，涉及币种107个。

从各地查处的案件情况来看，此类传销依然采用拉人头、发展下线的传统模式，不过借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装，具有很强的迷惑性，不少投资人被骗却不自知。

警方表示，利用“山寨币”从事网络传销是传销的一大新变种，迫切需要工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制，把犯罪行为扼杀在萌芽状态，防止其裂变式增长。

9月初，央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底，国内最后两家比特币交易平台关停。（完）