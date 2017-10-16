中国秋粮收获近七成 预计今年粮食产量逾12000亿斤

路透北京10月16日 - 新华社周一援引中国农业部称，目前，全国秋粮收获已近七成，全年粮食生产大局已定；初步预计在今年继续调整优化种植结构的情况下，粮食产量保持在12,000亿斤以上，又是一个丰收年。

中国国家统计局此前数据显示，受到播种面积减少和单产下降等因素影响，2016年全国粮食总产量61,623.9万吨（12,324.8亿斤），比2015年减少520.1万吨（104.0亿斤），减少0.8%。

报导引述农业部有关负责人介绍，今年粮食生产紧紧围绕农业供给侧结构性改革这一工作主线，以绿色发展为导向，结构调“优”有新进展。

在稳定口粮品种的基础上，因地制宜调整优化种植结构，拓展高效供给，市场紧缺的优质强筋弱筋小麦面积占27.5%，比上年提高2.8个百分点；优质稻、加工专用稻面积比例达到80%以上。

此外，生产调“绿”有新进展。布局加快优化，轮作休耕稳步推进，河北地下水漏斗区、湖南重金属污染区、西南西北生态严重退化地区，实施休耕200万亩、比上年增加84万亩。

产业调“顺”也有新进展。订单生产促进产销衔接，发展“龙头企业＋农户”、“龙头企业＋合作社＋农户”及“合作社＋农户”等多种形式的订单生产，全国粮食作物订单面积4.2亿亩、增加5,000多万亩。（完）