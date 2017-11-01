中国耕地承包期届满后拟再延30年 三项改革试点延一年--全国人大

路透北京11月1日 - 中国全国人大常委会近日审议农村土地承包法修正案草案，明确国家依法保护农村土地承包关系稳定并长久不变。为了给予农民稳定的土地承包经营预期，规定耕地承包期届满后再延长30年。并拟将农村土地制度三项改革试点期限延长至明年年底。

新华社报导称，此次农村土地承包法修改的主要内容之一是关于“三权分置”。以家庭承包方式取得的土地承包经营权在流转中分为土地承包权和土地经营权，同时明确了土地承包权和土地经营权的权能。

草案明确，承包土地的经营权流转后，承包方与发包方的承包关系不变，承包方的土地承包权不变。草案还对土地经营权流转和融资担保、土地经营权入股、维护进城务工和落户农户的土地承包权益等作出了规定。

为规范个别农户之间承包的耕地和草地的适当调整问题，草案规定，必须坚持土地承包关系稳定、不得打乱重分的原则；必须经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并报乡（镇）人民政府和县级人民政府农业等行政主管部门批准。

全国人大常委会同日还审议了关于延长授权国务院在北京市大兴区等33个试点县（市、区）行政区域暂时调整实施有关法律规定期限的决定草案，拟将农村土地制度三项改革试点期限延长至明年年底。

国土资源部部长姜大明对此表示，目前中国农村土地制度改革三项试点已取得阶段性成效。在试点工作稳步有序推进的同时，也存在一些需要通过进一步深化试点解决的问题，有必要延长试点授权期限。 “延长试点期限，推动三项改革深度融合，有利于在实践中设计出更为科学的改革操作方案，并为全面评估试点得失、系统总结试点经验打好基础。”他说。（完）