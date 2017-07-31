中国下半年外贸仍面临很多困难 吸收外资料依旧稳中向好--商务部（更新版）

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路透北京7月31日 - 中国商务部副部长钱克明周一表示，下半年外贸发展仍面临很多困难和挑战，保持进出口回稳向好的任务很艰巨，并预计下半年吸收外资仍将保持稳中向好的态势。

他在国新办举行的新闻发布会上表示，今年上半年中国对外直接投资同比下降，有去年同期基数较高的因素，同时也有国内的经济状况向好，对外投资意愿减弱，国际上的投资不稳定、不确定因素增多以及中国出台一些调控措施等因素。

“我们出台了一些调控措施，推动引导企业对外投资更趋理性，特别是我们加强了对外投资的真实性和合规性审核，引导企业投向实体经济，尽量减少房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资。”钱克明称。

总体看下降的部分主要点到的这几个领域，其实对“一带一路”沿线国家，对实体经济的对外投资，下降得并不多，现在还比较稳定。

他表示，中国政府鼓励有实力、有条件的中国企业“走出去”，这个政策没有变，也不会变。今后将继续推动对外投资便利化，提高服务水平，加强事中事后的监管，引导对外投资健康有序发展。

对企业“走出去”，对于符合国内法律法规、国际通行规则，还有市场原则，开展真实、合规的对外投资是鼓励的。特别是对“一带一路”，对国际产能合作，对有利于国内产业结构升级，包括东中西产业梯度发展的对外投资都是鼓励的。

同时，也将会同有关部门做好对外投资风险的防范工作，确保对外投资健康规范有序发展，特别是房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的对外投资，建议相关企业还是要审慎决策，防范风险。

中国今年上半年对外投资出现42%的下降，特别引人注目。对此国务院发展研究中心副主任隆国强也补充解释称，一个国家对外投资的短期波动其实是很常见的，中国这些年对外投资一路高歌猛进，增长很快，所以大家习惯于增长，而不习惯于波动，对上半年数据的变动特别敏感。

“其实看看去年，有一个企业的对外并购项目460亿美元，这么大的金额，占到去年新增对外投资额的82%，今年没有这么一个大项目，统计数据就掉下来了。所以我们首先要用平常心来看待对外投资的短期波动。”隆国强称。

此外，中国现在处在这个发展阶段，资本项目还没有实现完全可兑换，所以政府对跨境投资进行适当的管理和规范引导是十分必要的。从宏观上看，任何一个国家都要避免跨境资本流动的“大进大出”。全球经济在战后每十年左右就有一次金融危机，这些金融危机有很多是源于资金跨境流动大进大出。对中国这样一个大国来说，保持金融稳定、避免金融风险至关重要。

他指出，从微观上来看，中国企业对外投资历史短、经验不足、人才不足，前些年对外投资也是有很多教训的，政府对这些企业适当的提醒、适当的引导，有助于企业能够更加全面地评估和规避对外投资的风险，提高对外投资成功率。

“中国经济发展到了这个新阶段以后，中国企业需要在全球通过投资来整合全球的资源和市场，这是企业发展到新阶段的内在要求。所以尽管相关部门出台了一系列规范管理的措施，但是我个人认为，中国政府鼓励‘引进来’和‘走出去’相结合、支持中国企业对外投资的政策方向不会变。尽管今年上半年有所回落，但中国作为一个对外投资大国的地位是不会变的。”隆国强称。

2017年7月30日，商务部公布了关于修改《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》的决定。对于外国投资者并购境内非外商投资企业以及对上市公司实施战略投资，凡是不涉及特别管理措施和关联并购的，由审批改为备案管理。

商务部此前公布，1-6月实际使用外资4,415.4亿元，同比下降0.1%。（完）