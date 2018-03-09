低基数和季节因素推升中国2月CPI至逾四年高点 通胀不制约货币政策（更新版）

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路透北京3月9日 - 受低基数和季节性因素影响，中国2月CPI同比涨幅升至逾四年来最高水准；而PPI在高基数和原材料价格下行的影响下，同比涨幅继续收窄且略低于预期。随着春节因素的消退，预计3月CPI涨幅将回落，PPI涨幅继续下行。

分析师认为，全年3%左右的涨幅目标应该没有悬念，2018年将维持松紧适度的货币政策，通胀问题不会成为影响货币政策的考量依据，政策上会更注重高质量发展。

“2月通胀数据受到双重因素扰动而出现超预期......但需要注意的是，极端天气的扰动仅影响短期不影响趋势，而春节假期因素已经消退，预计3月份CPI同比将出现回落。”招商证券宏观团队的闫玲、林澍点评称。

他们重申2018年温和通胀、全年CPI同比高点难破3、通胀仍不制约货币政策的判断。

中国国家统计局周五公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.9%，高于路透调查预估中值的2.5%，为2013年11月来的最高；2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.7%，略低于路透调查预估中值3.8%，为15个月低位。2月CPI环比上涨1.2%，路透调查预估中值为0.8%；PPI环比下降0.1%；2月CPI中的食品价格同比上涨4.4%，非食品价格同比上涨2.5%。

统计局城市司高级统计师绳国庆指出，在2月份2.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.1个百分点，新涨价影响约为1.8个百分点。食品价格中，鲜菜和鲜果价格分别上涨18.1%和6.4%，四项生鲜食品合计影响CPI上涨约0.82个百分点。

非食品价格中，春节前后出行人员增多，推动交通旅游价格上涨，飞机票、长途汽车票价格、旅行社收费和宾馆住宿价格分别上涨19.7%、5.8%、12.2%和2.9%，四项合计影响CPI上涨约0.27个百分点。

西南证券宏观团队认为，考虑高频数据显示2月下旬蔬菜价格已经开始回落，而春节之后旅游价格也将回调，因而通胀回升难以持续，预计3月份CPI同比将开始下行，2月CPI增速将成为年内高点。

他们并分析，虽然2月份通胀超预期上升，但主要受春节错位因素推动的蔬菜和旅游价格上涨影响，因而可持续性有限，料不会对市场和政策产生实质性影响。而实体经济需求走弱推动供需缺口收窄，工业品价格环比开始并有可能持续下跌。

超预期的通胀数据出炉后，中国沪综指.SSEC开盘冲高后回落，中国债市10年期国债主力合约T1806迅速跳水，不过随后收复失地。

中国月度CPI和PPI同比增速图表：tmsnrt.rs/2FmyWJ1

**货币政策维持松紧适度**

温和的通胀料不会成为货币政策的掣肘。政府工作报告提出稳健的货币政策要保持中性，要松紧适度，广义M2增速的设定亦明显收紧，再加上2.6%的赤字率低于此前市场普遍预期的3%，都意味着中央通过收紧财政和金融的口子严防风险和坚定去杠杆的决心。

但在美联储加息预期之下，央行本周三MLF操作仅对冲当日到期量，也让市场对央行可能上调公开市场操作利率水平的揣测升温。

“利率来讲，不会有存贷款利率的政策调整，更多采取公开市场利率上调来保持利率和经济增长的匹配，以及中外货币政策的匹配。3月美联储加息是大概率事件，我们认为公开市场利率至少还有5-10个bp的上调。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称。

中国央行公开市场本周未进行逆回购操作，仅在周三进行了1,055亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限一年，利率持平于3.25%，与当日MLF到期量完全对冲。考虑到下周五(16日)还有1,895亿元MLF到期，这无疑为随后再次进行MLF操作并紧跟FED上调利率埋下伏笔。

美联储将在3月20-21日举行为期两天的议息会议，并在21日1800GMT宣布利率决定。

九州证券首席经济学家邓海清预测，2018年全年CPI同比中枢2%-2.5%，不会引发央行货币政策收紧。从央行政策态度、通货膨胀水平上看，”不松不紧”仍是货币政策的主基调。由于2018年CPI同比均值大概率在2-2.5%，高通胀的可能性极低，从历史经验来看，在CPI同比不超过2.5%的情况下，央行不会由于通胀压力而收紧货币。

中国总理李克强所做的中国政府工作报告显示，中国2018年国内生产总值（GDP）目标增长6.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长基本同步；供给侧结构性改革取得实质性进展，宏观杠杆率保持基本稳定，各类风险有序有效防控。

**PPI处于下行通道**

由于原材料购进价格等大宗商品价格的下降，加之去年的高基数效应逐渐显现，PPI在预期中进入下行通道。分析师多数预计，后续仍会保持这一态势，同比涨幅持续稳步回落。

“PPI保持在3.7%的水平，说明随着基数效应的显现，其同比涨幅也在稳步回落。”首创证券宏观分析师张一指出，考虑到去年基数也在逐步下降，而受供给侧结构性改革去产能的继续推进，上游价格易上难下，未来PPI同比涨幅大概率稳定在3.5%左右的水平。

中国黄金集团首席经济学家万喆亦表示，虽然短期内内需仍然较好，基本面大幅下滑可能并不大，但仍需警惕在财政、货币政策均收紧的状况下，PPI可能仍有向下压力。需加快市场化、降低企业制度性成本及改善营商关系等改革步伐，唯有激发企业活力，才能找到内生动力，实现经济转型升级，保证市场长期良性发展。

统计局的绳国庆解读，在2月份3.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.5个百分点，新涨价影响约为0.2个百分点。

从行业来看，非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、石油、煤炭及其他燃料加工业、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业分别比上月比上月回落0.4、3.6、0.8、3.0、2.1个百分点。上述五大行业合计影响PPI同比涨幅回落约0.57个百分点。

“随着供给增速低位平稳以及需求放缓，工业品价格开始环比回落，叠加基数因素，PPI同比增速继续下行。”西南证券宏观团队的杨业伟称，未来几个月虽然基数效应有所减弱，但供需缺口收窄会继续推动PPI环比下跌，PPI同比增速将继续稳步下行。

以下为2月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.9 2.5 1.5 1.6~2.9 0.8

工业生产者出厂价格指数(PPI) 3.7 3.8 4.3 3.5~4.2 7.8

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