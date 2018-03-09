中国2月新增贷款回落但融资需求仍强 货币政策中性姿态难改

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路透北京3月9日 - 受春节因素及非银贷款减少拖累，中国2月新增人民币贷款环比明显回落，但对实体投向的贷款仍超万亿，表明融资需求依然旺盛；同时因未贴现票据和直接融资规模增长，社会融资规模增量扭转此前连续多月同比减少趋势，而随着回表资金的回流，M2同比增速继续走高。

分析人士认为，2月信贷数据总体仍保持强劲，且在结构上呈现积极调整趋向，监管趋严局面下表外资金将继续回表；货币政策来看会继续维持中性，以给监管调整提供支撑。

“贷款数据环比回落符合预期，主要是春节期间工作日减少所致；剔除掉对非银行金融机构新增贷款后，对实体经济的新增贷款超过1万亿，且新增中长期贷款较多，显示当前融资需求较为强劲。”交通银行金融研究中心高级分析师鄂永健说。

南京证券固定收益分析师杨浩亦表示，2月新增人民币贷款的减少主要是分项非银贷款少了近2,000亿元，而投向实体的仍有1万亿元出头，同比变化不大；其它分项结构同比变化也不大。

“信贷数据除非银贷款受同业监管影响减少外，其它各项数据均与去年相差不大，保持稳定。”他说，“总体来说，2月金融数据保持稳定，好于预期，通过积极调整结构，有效抵御了监管带来的不利影响，表明实体需求依然强劲。”

中国央行周五公布，2月新增人民币贷款8,393亿元，低于此前路透9,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.8%，略高于路透调查中值8.7%。2月末人民币贷款余额123.86万亿元，同比增长12.8%；路透调查中值为12.9%。

央行同时公布，2月社会融资规模增量为1.17万亿元人民币，比上年同期多828亿元。其中，2月对实体经济发放的人民币贷款增加1.02万亿元，同比少增118亿元。

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**实体融资需求不减**

分析人士指出，去年以来金融监管力度持续加大，表外融资活动受限，委托贷款和信托贷款规模持续下滑。一方面，严监管下由于”表外转表内”资金回流，M2同比增速连续三个月回升；另一方面，未贴现票据和直接融资规模增加，表明实体融资需求依然旺盛。

恒丰银行研究院宏观经济研究中心负责人蔡浩称，2月社融增量绝大部分来自对实体经济发放的人民币贷款；而受益于2月宽松的货币政策和流动性环境，直接融资表现不错。

南京证券的杨浩亦表示，M2同比增速受益于”表外转表内”的存款回流，继续恢复性回升；社融规模来看，结构上未贴现票据和债券及股票等直接融资规模的增长抵消了表外监管造成的委托贷款和信托贷款的损失，从而社融也摆脱了1月份同比减少的境地。

“社融同比多增了，是亮点，监管冲击下有这种表现，相当难得。”他说，“经济稳，货币要做的就是保持中性，给监管规范提供支持。”

未来政策角度来看，中国央行行长周小川在今日两会记者会上指出，如果M2和名义GDP增长一致，从广义货币供应量来讲就是不松不紧；如果M2大于GDP增速，货币政策就是偏松，低于就是偏紧。

“更重要的指标还是要观察通胀、就业等指标，...观察GDP是不够的，还要看物价水平和就业水平，观察货币政策松还是紧。”他说。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮则认为，在2月通胀抬头及美联储持续加息的背景下，中国货币政策难松动，央行并有较大概率会继续上调公开市场操作利率，今年信用与货币中性偏紧的概率在上升。

中国国家统计局稍早公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.9%，高于路透调查预估中值的2.5%，并创2013年11月以来最大单月涨幅；2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.7%，略低于路透调查预估中值3.8%，PPI同比涨幅为15个月低位。

中国总理李克强周一所作的政府工作报告显示，中国2018年经济增长预期目标为6.5%左右，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右；宏观杠杆率保持基本稳定，各类风险有序有效防控。(完)