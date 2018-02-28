春节因素致中国2月制造业PMI创19个月新低 后续经济将趋稳（更新版）

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路透北京2月28日 - 中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。两项数据虽双双下滑但仍延续扩张态势，预计随着节后企业生产逐渐恢复正常，经济运行或回归趋稳态势。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.3，低于路透调查预估中值51.2，亦低于1月份的51.3。不过仍连续19个月处于扩张区间。

数据并显示，2月综合PMI产出指数为52.9，比上月回落1.7个百分点，但明显高于临界点。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称，这表明中国企业生产经营活动总体继续保持扩张态势，但受春节因素影响，构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数扩张势头有所减弱，分别为50.7和54.4，其中制造业波动较为明显。

“指数回落主要是受春节因素影响，今年春节在月中，影响较以往更大，所以指数回落相对明显。”中国物流信息中心的陈中涛称，但总体来看，市场需求较好，大企业生产经营活动保持相对稳定，原材料价格涨势减缓，企业新年普遍较为看好、预期上升，预计节后企业生产经营活动将逐渐恢复正常，经济运行回归平稳向好基本态势。

分项数据显示，2月原材料库存指数、生产经营活动预期指数有所上升；其余11个指数均有所下降。其中，生产指数和新订单指数为50.7和51.0，分别比上月回落2.8和1.6个百分点，但均处于扩张区间；主要原材料购进价格指数为53.4%，比上月回落6.3个百分点，出厂价格指数为49.2%，比上月下降2.6个百分点，是2017年7月以来首次降至临界点以下。

“综合来看，2月官方制造业PMI受春节假期影响虽如期走弱，但降幅仍有些超出预期。”恒丰银行研究院宏观团队的蔡浩和李海静表示，展望3月份，随着春节后企业集中开工，制造业PMI必将有所反弹，外围经济体持续稳健复苏也将利好出口数据。

海通证券宏观团队的姜超、于博则认为，2月制造业PMI回落固然与春节效应干扰有关，但PMI及各主要分项指标前两月均值普遍较去年12月下滑，意味着制造业景气整体仍趋下行。而从中观数据看，无论是代表终端需求的地产销量下滑，还是春运增速转负，也都印证经济开局偏弱。

赵庆河表示，从历史数据看，春节所在月份的PMI大多会出现一些调整，2月份该指数的回落属于正常波动；本月制造业PMI总体延续扩张态势，并呈现出高技术制造业继续加快发展、装备制造业扩张加速等特点，企业对市场发展信心有所增强。

中国PMI图表：tmsnrt.rs/2BV81Rj

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

2月 2018/1月 2017/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

50.3 51.3 51.6 51.8 51.6 52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

**消费拉动服务行业较快发展**

数据显示，中国2月官方非制造业商务活动指数环比下降0.9个百分点至54.4，低于上月的55.3，为四个月低点，但持续位于扩张区间，其中，服务业仍保持较快发展。

分行业看，与春节假日消费相关的零售业、餐饮业、铁路运输业、航空运输业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务、生态保护和环境治理业等行业商务活动指数位于56.0以上的较高景气区间，业务总量明显增长。

而资本市场服务、保险业、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数位于临界点以下，业务总量有所回落；建筑业商务活动指数为57.5，比上月回落3.0个百分点，建筑业总体增速有所放缓。

“受建筑业等行业淡季回调影响，非制造业增速较上月有所放缓，但指数仍保持在较高水平，稳健发展格局未变。服务业相对稳定，节日消费带动相关行业活跃成为支撑本月非制造业稳定运行的重要保证。”中国物流信息中心的武威称。

他并预期，进入3月，随着假期的结束，建筑业和与企业生产经营相关的服务业将会有所回升。

赵庆河也分析称，受寒冷气候和春节因素双重影响，建筑业商务活动指数回落，建筑业总体保持增长，但增速有所放缓。从市场预期看，业务活动预期指数为65.7，比上月上升1.0个百分点，企业对未来市场预期有所增强，表明随着气候的转暖，建筑工程开工率将逐渐上升，建筑业有望继续保持较快增长。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2月 2018/1月 2017/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

54.4 55.3 55 54.8 54.3 55.4 53.4 54.5 54.9 54.5 54 55.1 54.2

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）