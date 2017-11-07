中国金融业开放将进一步深化 需进一步完善宏观审慎政策框架--专家

路透北京11月7日 - 中国银行业协会首席经济学家巴曙松称，可以预期，金融业开放将进一步深化，未来要继续推动人民币国际化需进一步深化相关机制改革，包括资本项下证券投资与资本流出限制继续放开，便利境内资本的国际化配置以及中国企业的全球化布局；并加强金融开放过程中的风险管理，需要进一步完善宏观审慎政策架构。

金融时报周二刊登其署名文章称，从全球视角提升人民币资产的配置价值，需要进一步延伸与拓展国内国际金融市场联通。未来，要扩展境内外交易所联通范围与资产类别，以互联互通模式促进境内金融市场与国际对接，为人民币资产提供更优质的风险定价平台，提升人民币的投资货币属性。

而促进国内金融机构提升经营效率，需要进一步开放金融业外资准入。从提升行业效率的视角，外资机构的进入，将促使国内金融行业对齐国际标准，优化业务模式、治理体系以及市场建设，有助于提升金融部门整体的全球竞争力。

“通过国际比较可见，发达经济体的金融业普遍开放程度较高，而新兴市场国家在本地化经营、 股东资质等方面存在诸多限制，中国相比发达经济体的金融业开放水平仍存在一定差距。”巴曙松指出。

在他看来，综合评估目前人民币资本项目开放的程度，从参与主体来看，以机构为主的资本流动渠道已打通，个人资本项目还需进一步开放；从市场层次来看，证券类项目的境内外二级市场投资渠道开放程度较高，非居民在境内发行证券仍有限制。

从资本期限来看，长期资本流动比较通畅，短期交易性资本流动也在逐渐放开；从资本流向来看，资本流入基本通畅，流出仍受限制。

他还指出，未来要逐渐降低美元在人民币汇率形成机制中的影响，提高一篮子货币所起到的锚定作用，考虑在汇率中间价形成机制中引入反映宏观经济基本面的指标；应逐渐引导市场主体树立汇率风险意识，利用风险对冲工具管理汇率风险。

中共十九大报告此前提出，要主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济；扩大金融开放将为全面开放新格局添加推动力。（完）