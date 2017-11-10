中国大幅放宽金融企业外资持股比例限制 金融业竞争将更激烈（更新版）

(新增分析师评论)

路透北京11月10日 - 在美国总统特朗普结束对中国国事访问之后，中方宣布大幅放宽外资对金融企业的投资比例限制。市场人士普遍预计，此举有助丰富中国市场的金融产品和服务，同时将为未来中国金融行业带来更激烈的竞争。

“未来（外资）投资比例不受限制，中国金融行业的竞争会更加激烈，不过好消息是老百姓可以享受到更好的金融产品和金融服务。”华融证券首席经济学家伍戈表示。

他并指出，允许外资持股比例增加有利于外资流入，提高投资比例到51%，外资可以控股，这有助于中国金融企业公司治理结构的优化，借助开放对行业的制度建设有更长远的影响。

中国财政部副部长朱光耀周五在中美元首北京会晤经济成果吹风会上表示，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。

中方还将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制，实施内外一致的银行业股权投资比例规则；中方三年后将单个或多个外国投资者投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例放宽至51%，五年后投资比例不受限制。

交通银行金融研究中心研究员刘健对此认为，取消外资单一持股20%的限制应有利于外资进一步投资中国金融业，扩大股权投资，一定程度上有助于完善公司治理结构，另外也意味着中国金融业未来竞争可能更为激烈。

华中某券商国际部负责人则表示，从目前国内金融行业的成熟度和自身情况来看，受影响首当其冲的是保险行业，其次是证券业和银行业。

消息出来后，金融市场反应偏正面，中国股市沪综指.SSEC一度扭转早盘跌势翻红上涨，其中保险板块走势强劲，新华保险(601336.SS)涨停，中国太保(601601.SS)上涨逾5%，券商股亦多翻红，惟银行股录得整体下跌，其中建设银行(601939.SS)下跌近2%。

中国外交部昨日称，中美双方愿进一步加强宏观经济政策包括财政、货币和汇率政策的协调，并就各自结构性改革和全球经济治理有关问题保持沟通与协调；中国按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入。（完）