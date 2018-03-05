中国今年社会消费品零售额增长约10% 国际收支基本平衡--发改委

路透上海3月5日 - 中国十三届全国人大一次会议周一开幕，国家发改委在报告中指出，2018年社会消费品零售总额预期增长10%左右；国际收支将保持基本平衡，今年将促进进出口稳定向好，外商直接投资总体稳定和境外直接投资平稳有序发展。

发改委报告并预计，2018年社会融资规模存量和广义货币（M2）预期增速均与去年实际增速基本持平。

报告显示，中国今年单位国内生产总值能耗降低3%以上；今年城镇新增就业1,100万人以上，城镇登记失业率4.5%以内。

报告指出，中国将有效引导利率水平，改革完善跨境资本流动监管，保持人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定；将改革住房公积金制度，研究设立国家住宅政策性金融机构；中国将大幅放开市场准入，积极利用外资，有序引导规范对外投资。

此外，中国今年将着力防范化解重大金融风险，发挥好国务院金融稳定发展委员会的作用；稳妥推进国有企业股权多元化和混合所有制改革，进一步推动重点领域混改试点。

中国还将调整增值税税率水平，重点降低制造业和交通运输业等行业税率，并将推进综合与分类相结合的个人所得税制度改革；将健全地方税体系，配合推进房地产税立法。中国还将深化利率和汇率市场化改革，建立目标利率和利率走廊机制。（完）