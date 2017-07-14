得益于经济回暖中国上半年财收增长9.8% 支出持续加速增15.1%

路透北京7月14日 - 得益于中国经济回暖的支撑，中国上半年财政收入增幅达9.8%，而支出亦保持快速增长，上半年增长15.8%。亦昭示减费降税的积极财政政策无损上半年财政收入保持平稳增长。

财政部称，总体上看，上半年全国财政收入较快增长，是中国经济运行总体平稳、稳中向好的综合反映，也是工业品价格上涨、企业盈利状况改善、进口价量齐升等多重因素共同作用的结果。

财政部周五公布，今年6月份，全国一般公共预算收入17,082亿元人民币，同比增长8.9%；6月份，全国一般公共预算支出27,016亿元，同比增长19.1%，支出明显加速。

1-6月累计，全国一般公共预算收入94,306亿元，同比增长9.8%；其中，中央一般公共预算收入43,891亿元，同比增长9.6%，为年初预算的55.8%。

全国一般公共预算支出103,483亿元，同比增长15.8%,其中，中央一般公共预算本级支出14,196亿元，同比增长9.5%；地方一般公共预算支出89,287亿元，同比增长16.9%。财政支出进度加快，中央财政支出为年初预算的48%，地方财政支出为年初代编预算的54.2%，分别比去年同期进度提高0.6个和4.4个百分点。

根据财政部公布的数据，2016年5月至2017年4月，也就是全面推开营改增试点一年来，累计减税6,993亿元，98.7%的试点纳税人实现税负降低或持平，所有行业税负只减不增的预期目标已经实现。

**主体税种增幅缓慢，债务付息支出增逾30%**

根据财政部公布的数据，上半年国内增值税28,815亿元，同比增长2.2%。其中，受全面推开营改增试点翘尾减收以及去年同期各地清缴营业税导致的高基数等影响，改征增值税下降19.4%；受相关产品价格上涨、部分行业销售收入快速增长等影响，工业增值税、商业增值税分别增长21.9%、30.4%。

企业和个人所得税均保持两位数增长，其中企业所得税21,210亿元，同比增长15.6%。主要受企业利润较快增长带动。个人所得税6,753亿元，同比增长18.6%。主要是居民收入增长、财产转让所得增加等带动。

6月份支出增幅则呈现加速态势，达19.1%，与去年6月的增幅相当。显示为确保下半年经济的平稳增长，财政资金投入也明显加快。

财政部称，今年以来，各级财政部门落实中央、国务院决策部署，实施更加积极有效的财政政策，推进财政资金统筹使用，及时拨付下达财政资金，切实保障各项重点支出需要。

具体支出方面，教育支出增幅增长17.2%，社会保障和就业支出增长24.6%，债务付息支出3,075亿元，增长31%。

上半年国有土地使用权出让收入18,836亿元，同比增长34%，相关支出17,392亿元，同比增长24.9%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

6月 8.9 19.1

5月 3.7 9.2

4月 7.8 3.8

3月 12.2 25.4

2017年1-2月 14.9 17.4

2016年全年 4.5 6.4

11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2