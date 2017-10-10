中国开展涉金融企业失信问题专项治理 强化属地风险处置责任--发改委

路透北京10月10日 - 中国国家发展改革委员会日前召开涉金融企业失信问题专项治理会议称，当前一些地区还存在非法集资、金融诈骗等问题，这些行为严重干扰了金融市场秩序，破坏了金融生态环境。要求强化属地风险处置责任，维护属地金融稳定。

发改委网站周二刊登的新闻稿称，涉金融企业与其他类型的失信主体不同，其失信所造成的后果往往更加严重，影响范围更广，也更容易引发社会关注。

“各级政府金融管理部门和社会信用体系建设牵头部门要认真贯彻落实全国金融工作会议精神，强化属地风险处置责任，密切配合，高效协同，严格按照专项治理工作部署的时间节点，把每一项工作落实到位，不断优化金融生态环境，维护属地金融稳定，”发改委称。

会议要求各地方务必高度重视涉金融领域信用建设，认真开展专项治理工作，在规定时间内，抓好七个方面工作，即抓核查、清存量、防风险、督落实、严考核、抓惩戒、建机制，形成对涉金融企业广泛覆盖的信用监管体制机制，有效防范信用风险外延。

“加强涉金融领域信用体系建设，开展涉金融企业失信问题专项治理，是在当前防控金融风险大背景下，建立以信用为核心的新型市场监管体系，实现放而不乱、管而不死的重要抓手，对于净化金融生态环境，规范金融秩序具有重要意义。”发改委称。

今年8月17日和9月15日，国家发展改革委在“信用中国”网站上公布了两批涉金融领域严重失信行为人名单，并会同21个部门开展联合惩戒，取得了很好成效。（完）

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