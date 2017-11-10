中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月6日-11月10日当周中国金融市场摘要:

资料图片：2013年11月，人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

汇市:

--人民币兑美元当周跌0.16%。本周客盘结售汇基本均衡，美元指数不温不火，人民币走势平缓，在较小区间内双向波动。本周境内外价差有所扩大，显示出离岸市场头寸方向有所改变，临近年底看涨美元的情绪小幅升温。特朗普访华和中国放开外资在金融业持股比例暂未直接影响汇市，而下周随着客盘购汇增加，人民币可能继续温和走贬。

公开市场操作:

--在逆回购到期量对冲下，中国央行当周公开市场实现净回笼2,300亿元，不过单日净回笼规模逐步减力并终转为单日小幅净投放，调控流动性紧平衡并维稳意图明显；考虑到月度缴税周期临近，银行间资金面呈逐步收敛势头，机构预期亦稍显谨慎。

分析人士认为，外围来看，全球主要央行货币从紧但美联储是否加息仍待继续验证，而国内包括通胀在内的经济数据暂对政策掣肘有限，惟结合日前金融监管新框架出炉并向纵深推进的大背景，料短期货币政策还将适当配合，坚持适度偏紧的中性维稳基调难改。

债市:

--中国银行间债市当周主要利率债收益率震荡上行，其中10年国开债收益率领涨，与同期限国债利差进一步扩大至近70个bp。目前债市偏弱态势未改，整体承压能力极弱，短期内交易户仍在等待更多经济数据，谨慎观望为主。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周震荡中略升但幅度有限。交易人士表示，票据市场成交热情继续升温，不过受资金面逐步由宽松向紧平衡过度影响，转贴利率震荡中小幅攀升，一年期国股电票成交在4.40%附近，但因缴税周期临近，资金面料面临一定挑战，继续下行显乏力；下周资金面变化情况以及央行扶助力度仍需继续关注，预计转贴利率仍旧易涨难跌。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周连续五日上涨，并再创逾22个月新高，市场对后市的乐观预期增加。不过本周市场在短时间内强势上涨消耗了部分做多能量，后市或将面临短线调整。周五中国宣布大幅放宽金融企业外资持股比例限制，股市对此反应正面，保险股板块集体飘红。（完）