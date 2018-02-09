中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月5日-2月9日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周跌0.33%，结束连八周升势；周初国际股市巨震推高美指却无碍人民币强势，人民币不断刷新两年半高点，逆周期微调也顺势推高人民币汇率指数至22个月新高；但周四离岸CNH意外大幅下跌，在岸人民币多头踩踏，收盘单日跌1.05%，亦创近两年半最大单日跌幅，市场巨震冲淡单边预期，周五市场情绪趋于平静，人民币缩减跌幅。

公开市场操作:

--在定向降准以及临时准备金动用安排（CRA）等多措并举的帮助下，虽临近中国农历春节之际，但银行间市场流动性超预期宽松，央行公开市场亦维持了全周零操作，截至周五单周净回笼2,200亿元人民币，公开市场连三周净回笼。

业内人士认为，央行今年以来未雨绸缪式地呵护资金面，虽有国内假期提现需求的压力，但金融机构陆续使用CRA，加上公开市场储备工具充足，节前流动性保持平稳偏松已成定局。

他们并指出，随着央行净回笼累积效应显现，加之未到期逆回购余额回落至千亿以内，春节后流动性仍面临扰动；不过在央行工作会议以“稳”为主的基调下，预计其仍会借助公开市场灵活操作维稳资金面。

债市:

--中国债市当周主要跟随海外债市展开波动，10年国开债等主要现券收益率当周震幅在10个基点(bp)左右。宽松的流动性仍是支撑因素，若无更多消息，春节前有望延续盘整走势。

票据:

--中国票据市场本周转贴利率小幅下行，春节前流动性宽松，票据供需整体平稳惟收票机构略多，交投亦算活跃，足年国股电票（国有和股份制银行签发的电子票据）利率小幅下行约3个bp（基点）。交易员表示，下周进入春节假期前夕，市场交投将逐步趋淡，节后伊始在流动性维持稳定的形势下票据利率或仍会小幅下行。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周放量暴跌9.6%，创逾两年最大单周跌幅，收盘并创近8个月新低，受美股大幅调整影响，市场恐慌和避险情绪比较浓厚，加之春节长假临近，投资者交易意愿不强，市场仍处于恐慌风险释放的过程中。短期市场整体形势仍不明朗，投资者入场抢反弹仍需谨慎。(完)