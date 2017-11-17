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中国金融市场一周走势回顾
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2017年11月17日 / 上午9点30分 / 更新于 20 小时前

中国金融市场一周走势回顾

2 分钟阅读

以下为路透中文新闻为您整理的11月13日-11月17日当周中国金融市场摘要:

资料图片：2006年10月，上海证交所交易大厅一角。REUTERS/ Nir Elias

汇市:

--人民币兑美元当周微升0.07%。本周因美国税改的不确定性和欧洲经济数据强劲，美元指数表现疲软；但月中企业实需购汇较多，冲抵部分美指下滑影响，人民币仅微升。随着月中购汇影响逐渐消散，下周人民币有望跟随美指扩大波动幅度，但料仍维持区间波动。

公开市场操作:

--中国央行公开市场本周转为净投放，以逆回购口径及全口径（考虑MLF）计算规模均创近10个月新高。除了对冲缴税高峰期影响外，央行以近期罕见的力度投放，亦可能与周初债市大跌密切相关，通过维稳资金面以防范金融风险加剧。

分析人士指出，在短期快速反弹过后，目前债市恐慌情绪暂时退去，央行维稳已现成效；而中长期看金融去杠杆仍任重道远，经济基本面尽管虽有小幅调整压力，但在有进一步走弱趋势前，中性货币政策依旧没有调整的必要性。

他们并认为，央行公开市场依旧会根据市场资金盈缺灵活调节，继续将资金面维持在相对平衡格局，在“填谷”过后若资金面恢复宽松，下周或会适度“削峰”转为净回笼。

债市:

--中国银行间债市当周波动剧烈，现券收益率一路冲高并刷新2014年10月以来逾三年新高后，迅速小幅回落后陷入弱势震荡。10年国债收益率从3.90%一路飙升击穿4%关口一度最高达4.01%，后回落至目前3.94%附近；10年国开债收益率由4.60%最高升至4.78%，后回落到目前4.71%附近。国债期货周二盘中也一度由下跌0.4%逆转为收涨0.27%。虽然周中公布的10月经济数据不及预期，但均提振有限，机构仍预期经济韧性偏强，短期市场情绪仍处在暴跌后的缓慢修复过程中，而若无更多利好因素刺激，料债市调整趋势仍难根本扭转。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周震荡走升，因年末渐行渐近，跨年资金价格开始呈现逐步抬升势头。不过有规模富余的银行也多倾向于用票据填补，整体来看收票力量并不弱。

交易员认为，目前距年底已不足一个半月，机构对跨年资金需求将不断升温，加上随后的春节长假，近来三个月资金利率的走高势头已较为明显，考虑到资金价格年末前居高难下，票据利率也易涨难跌。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌1.45%，创逾三个月来最大单周跌幅。周初公布的中国宏济数据弱于预期，以及资金面趋紧，令大盘止住连涨六日的势头，转头下跌；前期强势股及题材股全面回调，令场内结构性特征更为明显，沪综指周五连四日收跌，报3,382.91点。（完）

整理 边竞/吴芳/孙琦子; 审校 林高丽

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