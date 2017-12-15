中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的12月11日-15日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周升0.14%。本周美联储如期加息，随后美元从高位回落，亦带动人民币先抑后扬；不过人民币依然维持在小区间内，日内波幅有限，因流动性较好，或临近年底机构有意愿做大成交量争取排名。近期外盘亦较为平稳，料年内人民币难出方向，维持横盘波动。

公开市场操作:

--紧随美联储加息脚步，中国央行周四(14日)全线上调逆回购等政策利率。数量管理上，即使周五没有逆回购到期，央行还是进行了1,500亿元人民币逆回购操作，以对冲税收和金融机构缴存法定存款准备金等因素影响。据此计算，当周全口径(考虑MLF)净投放规模达3,680亿元。

业内人士指出，2018年美国还会加息，中国有望延续上调逆回购等政策利率方式应对，在基本面和通胀等条件不满足前，基准利率暂无调整必要。

债市:

--中国银行间债市本周初受金融数据超预期影响，收益率明显上升，而后在美联储加息预期下归于窄幅震荡；不过在美国加息决定公布后，中国央行跟随上调公开市场操作利率的幅度不及预期，市场情绪回稳。周五央行公开市场加大资金投放，流动性改善助益现券延续偏暖情绪，此外新华社针对资管新规的文章提升市场对于过渡期将延长的预期亦提振人气。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周续涨，因供给压力不减而收票机构有限。国有和股份制银行承兑的足年电票最新成交已至4.75%上方，涨幅与上周相近。年末将至，信贷规模调整需求加之长期资金成本居高不下，年内转贴利率料仍有上行可能。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周反弹无力，股指收创近四个月新低。临近年末，资金面相对紧张使得大盘缺少上涨的动力，同时投资者着眼于明年行情进行调仓换股，短期交易意愿降低，成交量无法有效放大，成为制约大盘上涨和反弹的最重要因素。不过地量成交额也制约了市场做空力量，预计多空双方将围绕沪综指3,300点反复较量。(完)