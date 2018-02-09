中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(2月5日-2月9日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国政策：2020年形成实施乡村振兴制度框架，不断增强投入力度--一号文件

中国中共中央、国务院发布2018年中央一号文件提出，到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成，夯实农村经济发展基础的同时，推动农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升；要增加优先保障、金融重点倾斜，不断增强乡村振兴投入力度。

--中国经济：出台国企资产负债约束机制，支持市场化债转股降杠杆--国务院

中国国务院召开常务会议表示，出台国企资产负债约束机制，支持通过增资扩股，引入战略投资者等充实资本，推进混合所有制改革；支持股权投资机构参与市场化债转股。

--《综述》中国布局乡村振兴掀上山下乡潮，须严防地方政府借机举债及一哄而上

2018年立春，中国颁布了实施乡村振兴战略的一号文件，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园，用更加优惠的政策留住人才，用共建共享的机制用好人才，旨掀起新时代“上山下乡”的新热潮。

不过，面对这个既需要大量资金和人力投入，又需要突破现行涉及农村土地制度等各方面大改革工程中，如何守住底线，严防地方政府借振兴乡村之名违法违规举债，以防止运动式的一哄而上、急于求成、大轰大鸣，显然更需要政策制订者们未雨绸缪。

--中国央行：加强影子银行、房地产金融等宏观审慎管理，防范化解重大风险

2018年中国人民银行工作会议2月5日至6日上午在北京召开。会议指出，今年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，保持货币政策稳健中性；要进一步完善宏观审慎政策框架，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理。

--《焦点》中国紧货币严监管组合明晰，防金融风险去杠杆全面发力

始于去年上半年的中国金融严监管，步入2018年后防风险政策继续密集出台。今年宏观政策核心导向是降杠杆和防风险，纵观“一行三会”等监管部门今年工作部署，延续紧货币严监管的政策组合已明晰，去杠杆将全面发力，尤其是针对金融控股集团的监管料强化。

--中国数据：受春节错位扰动1月进出口超预期增长，外贸开门红提振信心

受春节错位扰动的影响，中国1月进出口同比增速超预期双双回升，延续去年的良好势头，其中进口增速强劲增长固然有大宗商品价格上升的成分，但同时也表明国内需求向好。外贸实现开门红为今年的中国经济开了好局。

中国月度进出口增速和贸易顺差图表 tmsnrt.rs/2Epifv4

--中国数据：高基数下1月CPI降至半年低点，通胀压力有限货币政策基调不变

受春节错位带来的高基数影响，中国1月CPI同比涨幅放缓至半年来最低水准，PPI增幅亦为逾一年最低。分析师普遍预计2月CPI将大幅回升至2.5%左右，为年内高点，但全年应该在2-2.5%之间；PPI涨幅在高基数影响下也将延续收窄之势，整体来看通胀压力有限。

中国月度CPI和PPI同比增速图表：tmsnrt.rs/2BL3zFP

--中国经济：财政部确定第四批PPP示范项目，共396个涉及投资额7,588亿元

中国财政部公布北京市新机场北线高速公路（北京段）PPP项目等396个项目，作为第四批PPP示范项目，涉及投资额7,588亿元人民币，民营企业参与率较前三批落地项目提高，为57.9%。

--中国政策：到2020年实现农村人居环境明显改善，加大生活垃圾治理--国务院

中国中共中央、国务院办公厅日前印发《农村人居环境整治三年行动方案》提出，到2020年实现农村人居环境明显改善，有基础、有条件的地区，基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，力争实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理；通过加大财政投入、发放抵押补充贷款等方式强化资金支持。

--中国财政：基本养老和住房保障等八类事项纳入中央地方共同财政事权范围

中国国务院办公厅近日下发“基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案”，将义务教育、基本养老保险、基本住房保障等八大类共18项需要优先和重点保障的主要基本公共服务事项纳入中央与地方共同财政事权范围。

--中国数据：财新1月服务业PMI升至54.7创逾五年半最高水准，经济开局良好

中国服务业在2018年开局加速扩张，1月财新服务业PMI连续第四个月环比上涨，并创下逾五年半最高水平。综合制造业和服务业数据来看，中国2018年经济运行开局良好，制造业和服务业的经营状况持续改善。

--中国贸易：1月原油进口创纪录，因独立炼厂进口配额提高

中国1月原油进口规模创纪录，因独立炼厂在获得更高的2018年进口份额后纷纷增加供应，而且俄罗斯一输油管线扩展后开始输油。

1月大豆进口量同比增加11%，因国内大豆压榨商增加采购，以满足预期中养猪业对豆粕的强劲需求。

--中国煤炭：1月煤炭进口量创下四年高位，受风雪和寒流天气影响

中国1月煤炭进口量创下四年来的最高，因横扫全国的风雪天气令公用事业和国内交通运输网的需求大增。1月铁矿石进口创纪录第二高位，因为春节即将来临，且下月钢铁限产将被解除，所以中国买家补充库存。

1月未锻造铜进口连续第二个月减少，因为冬季使建筑业需求减少，再加上国内产量较高，这些因素继续打击从海外进口的需求。

【金融】

--《焦点》中国私募基金业人才出走，监管新规令业者难以为继

中国私募基金经理人正面临员工出走潮，部分业者甚至关门大吉，因中国政府试图降低杠杆及管控金融风险，令业者难以为继。

私募基金行业原本红红火火，截至2017年的三年行业资本增长了六倍，但私募基金扮演着协助金融机构回避相关规定并从事高风险交易的角色，踩到了监管当局的红线。

--中国金融：上海近日批准第四批QDLP，逾10家海外机构入围--消息

在人民币汇率由贬走升以及中国金融市场积极对外开放的大背景下，合格境内有限合伙人(QDLP)制度试点在两年多后重启。据多位消息人士近日透露，上海金融办近期批准了第四批QDLP名单，逾10家海外机构入围。

--中国保险：保监会决定撤销君康人寿增资许可，因存股东违规增资问题

中国保监会正在严查保险公司违规股权问题。保监会下发撤销行政许可决定书，决定撤销福建伟杰投资有限公司增资君康人寿（原正德人寿）2亿股的许可，因福建伟杰存在违规增资问题。

--中国金融：四川省金融机构被要求开展地方政府举债融资自查--消息

中国多个省市地方政府正陆续对隐性债务进行核查摸底。两位消息人士透露，四川辖内金融机构被要求开展地方政府举债融资自查工作，包括地方政府PPP(政府和社会资本合作)项目融资业务开展情况、参与政府类投资基金的业务开展情况等。

--中国金融：去年银行理财存续余额29.5万亿，同业理财规模占比锐降51%--报告

中国银行业理财登记托管中心日前发布《中国银行业理财市场报告（2017）》显示，当年全国银行业理财产品存续余额为29.54万亿元人民币，较年初增加0.49万亿元，比2016年少增5.06万亿元，同比增长1.69%，增速同比下降21.94个百分点。

【固定收益】

--《分析》中国央行公开市场继续按兵不动，逆回购池子见底但尚不足为惧

在定向降准以及临时准备金动用安排（CRA）等多措并举的帮助下，虽临近中国农历春节之际，但银行间市场流动性超预期宽松，央行公开市场亦维持了全周零操作，截至周五单周净回笼2,200亿元人民币，若调休工作日周日仍无操作，则将是公开市场连三周净回笼。

--中国金融：路透固收展望2017年评奖结果出炉，汇添富拔得综合奖头筹

中国央行去年年内三次上调公开市场逆回购、MLF以及SLF等政策利率，而且随着金融强监管来临，同业业务踩下急刹车，推升负债端成本并重压债市。更为剧烈的波动也使得准确预测的难度进一步加大。面对复杂的市场环境，汇添富基金、银华基金、长江证券脱颖而出，斩获2017年路透中国固定收益市场展望综合奖前三名。

--中国债市：1月中债登托管量减1,638亿元，因年初利率债发行规模有限

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，1月末债券托管余额为507,944亿元人民币，当月减少1,638亿元，主因年初利率债发行规模有限；而开年首月境外机构继续加大增持力度，月末中债登口径的债券托管量首次突破万亿元。

--中国信用债：大连机床集团再现违约，5亿元PPN未能按期兑付本息

连续发生债券违约的中国大连机床集团公告，其所发行的2015年第一期非公开定向债务融资工具15机床PPN001应于2月5日付息兑付，因公司目前重整工作仍在进行当中，因此不能按期足额兑付本金及利息。

【外汇】

--中国数据：1月末外储连12个月回升，未来跨境资本流动和外汇供求更平衡

中国人民银行周三发布数据显示，今年1月末中国外汇储备规模环比续升0.7%，至31,615亿美元，为连续第12个月出现回升。外管局有关负责人称，在国内国际经济金融形势的共同作用下，中国外汇储备规模将保持总体稳定。

--中国数据：去年经常帐顺差与GDP之比1.4%，未来国际收支平衡基础将更坚实

2017年中国国际收支平衡表初步数据显示，去年中国经常帐户和非储备性质的金融账户均呈现顺差，其中经常帐户顺差与同期国内生产总值(GDP)之比为1.4%，低于2016年的1.8%，处于合理水平。随着国内经济稳中向好态势进一步巩固，未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。

--中国外汇：维护外汇市场稳定，稳妥有序推进资本项目可兑换--外管局

中国国家外汇管理局称，今年将维护外汇市场稳定，防范跨境资金流动风险，稳妥有序推进资本项目可兑换，支持有能力、有条件的企业开展对外投资；并丰富交易工具，扩大参与主体，建立健全开放的、有竞争力的外汇市场。

--《市场洞察》逆周期因子隐现市场，人民币CFETS指数仍有上行空间

进入2月，美元指数小幅企稳反弹的同时，人民币汇率CFETS指数升势加速，人民币兑美元双边汇率亦持续偏强，“羊群效应”已蠢蠢欲动。值此之时，逆周期因子疑似隐现市场，预计将持续发挥作用，以缓和人民币过度升值冲动。

--《焦点》人民币飙升给中小外贸企业再上一课，等待观望不如自救

今年1月人民币兑美元快速升值3.5%，是去年全年涨幅6.72%的逾一半，并创下1994年汇率并轨以来的最大单月涨幅。人民币的这波“超级行情”对于中国不少利润微薄的外贸企业而言，如同生死大考，尤其是一些持汇待结的出口企业。

--《焦点》人民币汇率巨震冲淡单边升值押注，情绪稳定后仍可逢高结汇

人民币兑美元周四遭遇大逆转，盘中最大跌幅近1,000点，并创8.11汇改次日以来最大单日跌幅。分析人士认为，近期人民币外汇市场成交相对低迷，且预期过于一致，一旦有风吹草动即可引发踩踏，预计市场情绪稳定之后，人民币料大概率延续稳中有升的走势。

【证券/行业】

--中国证券：上证所将加强监管，推动上市公司现金分红

上海证券交易所指出，对于具备分红能力而长期未分实施现金分红的公司，上证所将继续加大监管力度，督促其向投资者发放必要的现金红利。存在恶意不分红的，还将提请证监会派出机构实施现场检查。

--日本个股：中国滴滴出行与软银拟成立合资公司，进军日本出租车市场

中国领先的移动出行平台--滴滴出行和日本软银宣布，计划成立合资企业，进入日本出租车市场。

--中国个股：永安行牵手印度HERO CYCLES，进军印度共享单车市场

上海证券报官网报导，中国共享单车企业永安行与印度自行车行业翘楚HERO CYCLES近日宣布，在印度成立合资公司，在印度主要城市开展共享单车业务。

--中国股市：逾百家公司股东补充质押，但部分公司股票质押触平仓线

在近日国内股市大幅调整之际，质押股票的上市公司大股东面临重大压力。上海证券报官网报导称，自2月以来，发布股东补充质押公告的公司已达140家次。综合来看，多数控股股东尚有充足“粮弹”可供补充质押，风险整体可控。

--中国企业：吉利汽车收购戴姆勒股份，可能低于3%--消息人士

两位消息人士对路透表示，中国吉利汽车已经入股德国车企戴姆勒，寻求在电动车技术方面与后者结盟。

--中国企业：华为深化与英国良好关系，在美国遭冷遇后另辟蹊径

全球最大的电信设备制造商暨全球第三大智能手机制造商--中国华为表示，将在英国额外支出30亿英镑(42亿美元)进行采购。该公司目前遭美国政府冷遇，因而欲寻求其他市场取而代之。

--中国期货：大商所生猪期货立项申请获批，未来有望缓解“猪周期”困扰

大连商品交易所提供的新闻稿称，证监会已正式批复大商所的生猪期货立项申请。这将帮助完善中国生猪价格形成机制，并有望缓解“猪周期”困扰，为中国生猪养殖企业提供有效的风险管理工具。（完）