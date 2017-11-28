分析：中国在十九大后采取去杠杆行动 市场意识到风险成真

路透香港11月28日 - 在上个月召开的中共十九大会议闭幕之后，中国政府宣布去杠杆化改革的速度之快，给中国市场的投资者敲响警钟：风险已经变成现实。

2017年7月27日，上海，一名保安走过浦东陆家嘴金融区对面的外滩。REUTERS/Aly Song

针对资产管理行业推出全面的新规，整治小额贷款，让国有企业重庆钢铁(601005.SS)的债权人承担损失，这些还算不上是“大爆炸”式改革。

其中一些措施已经计划好了，不过要到2019年才会实施。但是它们正在向市场发出信号：政策制定者对待去杠杆是认真的。国际货币基金组织(IMF)和几家评级机构多年来一直敦促中国做这件事，而且国家主席习近平在十九大上将其列为重中之重。

债券市场率先做出反应，指标10年期国债收益率触及4%上方的三年高点，国债与公司债之间的利差扩大，因政策制定者似乎更加容忍违约。

上周四，债市的卖压传导至股市，使得沪深300指数.CSI300录得逾18个月以来最大单日跌幅，此后市场进一步走弱。

宣布新规的步伐确实看起来有些意外，Aberdeen Standard Investments资深新兴市场分析师Alexander Wolf说，“让一些人措手不及。”

不过他表示，政策制定者终会努力降低系统风险。“所以我认为这是积极的因素，即便会有一些短期波动。”

两周前，中国央行和银监会、保监会以及外管局联合发布资管新规，旨在消除监管套利、降低杠杆水平、消除一些金融机构的刚性兑付并抑制影子银行。

此后，中国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向各省市整治办发布紧急通知，要求暂停新批设网络小额贷款公司。

与此同时，在通过债转股重组近400亿元人民币债务的安排中，重庆钢铁(601005.SS)的债权人承受了70%的亏损。

当局试图让市场为风险定价，这已经不是头一回。2014年3月，上海超日太阳能科技股份有限公司发生债券利息逾期，成为中国国内首例债券违约。但大约六个月之后，因为这起违约导致公司债收益率跳涨，国内债券持有人得以解套。

债转股属于比较复杂的操作，要比债务支付逾期更难以撤销。分析师称，此举为解决企业高负债指出了一条明确路线。据国际清算银行(BIS)预估，中国企业债务规模约为国内生产总值(GDP)的1.6倍。

“一旦你选错了，就会陷入麻烦，因为你再也没办法解套了，”先机环球投资(Old Mutual Global Investors)亚洲股票团队主管关睿博(Joshua Crabb)称。

**不必恐慌**

但Crabb依然看多中国。Aberdeen的Wolf也说，中国“大到不能被忽略”，他将在其他政策优先的领域寻求机会，比如消费和科技行业，并避免选择因企业去杠杆化而失去业务的小型银行。

一个主要原因是，与2015年“黑色星期一”股市大跌不同的是，现在恐慌的理由更少了。回顾当年，估值要高出25%，而且当时中国资本帐户更为开放，从而使跌势蔓延至外汇市场，并损及投资者信心。

自那以来，中国增加了资金流向海外的困难，今年9月打击加密电子货币是关闭退出路径的最新举措，所以决策者对于保持人民币汇率稳定更有信心。

“人民币贬值忧虑有所缓和，决策者在管理资金外流及调整整体预期方面做得很好。”法国巴黎资产管理新兴市场债券副主管Jean-Charles Sambor称。

但他表示，资管新规的出台使得投资者卖出公司债，转而投资政府债券，因预计违约率将上升，同时中国国债未来将会因被纳入MSCI明晟广泛使用的债券指数而受益。

**缓步进行**

投资人信心的另一个来源，则是中国高层仍然十分注意经济增速--据政策消息人士透露，中国政府有望将2018年经济成长目标维持在今年“约6.5%”的目标水准。

分析师表示，这代表中国高层将会小心避免让资金情况过度收紧，以免在此过程中伤害到体质较好的领域。

“我们感觉监管层对于降低系统性风险是动真格的，”广东一中资银行的风险控管经理称。由于事涉敏感，他要求不具名。他并指出，他所属的银行今年将优先目标从扩张业务改成了风险管理。

“不过，这个调整应该是一段长期过程，因为在短时间内的巨大变化会导致更多风险，这将不符合监管层的初衷。”

图表：中国距离明斯基时刻有多近？ reut.rs/2AEieC6

(完)