焦点：中国整治金融乱象步入常态化 强监管扩围且力度不减

作者 李铮

资料图片：2014年9月，中国北京，中央商务区高楼林立。REUTERS/Jason Lee

路透上海1月15日 - 尽管中国银行业市场乱象经过去年一系列专项整治已取得阶段性成效，但监管层防范化解金融风险的节奏并未放缓。继年初连发三文规范大额风险暴露、股权和委托贷款等后，上周末银监会再发文进一步深化整治银行业乱象（4号文），强监管继续扩围且力度不减。

从银监会最新政策看，大多数内容并非新提法，重在重申原有政策的落实，并强调功能监管和行为监管。2018年是防范化解重大风险攻坚战的开局之年，接受路透采访的业内人士普遍认为，4号文释放监管继续从严的清晰信号，金融市场乱象的整治步入常态化，但仍要避免矫枉过正。

“不能对监管放松抱幻想，严监管思路和中央经济工作会议一脉相承，...4号文没有太多新的东西，基本上是对老制度重新的强调，主要是给市场一个提醒，不可以死灰复燃。”一位不愿具名的监管官员对路透称。

一股份行固收负责人亦持相似观点。他表示，今年继续要求银行自查，不要着急去发展业务，自查范围延伸得更广更具体一点，监管从严预期业内已经比较一致，但情绪影响上还是比较大，“大家现在都不敢动，特别是同业部门，没什么可以做。”

银监会上周六发布《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》，并同时印发了《进一步深化整治银行业市场乱象的意见》和《2018年整治银行业市场乱象工作要点》两个附件，对此前过快增长的金融业务进行更为严格的约束，明确2018年重点整治公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险等八大维度、22个细项，强调继续推进金融体系内部去杠杆、去通道、去链条。

银监会有关负责人在答记者问中解释文件出台背景时指出，当前，金融风险高发多发态势依然复杂严峻，银行业股东管理、公司治理和风险防控机制还比较薄弱，市场乱象生成的深层次原因没有发生根本转变，打赢银行业风险防范化解攻坚战的任务仍很艰巨。

某上市银行相关人士亦表示，包括央行、银监会在内的监管部门均有调研监管新规的影响，整体上去年是打击违规业务，今年合规业务从制度上也要打击，把规模压下来，这是监管思路的一个变化。

华创债券团队研究报告指出，2017年只是治理乱象的第一阶段，即“控制乱象增量”，2018年监管要更进一步，“解决乱象的根源”；2017年监管问“有没有”，摸清底细后，2018年监管说“即刻整改”。从这个角度看，4号文就是“三三四十”的操作落地，未来深入整治工作的影响会来的更久更猛一些。

央行副行长易纲此前表示，要看出金融风险和经济周期、结构性因素、体制性因素的联系。很多风险的积累，最终都要反映到金融风险。要加强统一监管，对功能相似的金融产品要按照统一规则进行监管；要坚决治理金融乱象，加强对薄弱环节监管制度的建设。

周末中国金融监管再出新政，中国债市周一期现货重回弱势，银行间债市早盘现券收益率普涨，10年国开债指标券170215收益率上行约5个基点（bp），国债调整幅度稍小。尽管央行公开市场超量续作全月到期的MLF(中期借贷便利)，并单日大额净投放，但难挽市场低迷信心。

**强化监管步入常态化**

近年来中国出现的金融风险，从微观审慎角度分析，既有金融机构资本质量的问题，也有金融机构资产风险属性的问题。在去年中央经济工作会议明确重点防控金融风险的政策定调下，金融业严监管今年将正式步入常态化。

天风证券固收研究团队认为，对于金融市场乱象的防治，目前的各类监管政策已经比较全面，但并未得到完全严格执行，本次银监会评估工作要求“一把手”负责、重点地区督导，表明监管层对政策落实的重视。从2017年4月以来的专项治理工作，到今年继续评估、整改，已经表明对于金融市场乱象的整治已经进入常态化。

值得一提的是，为了强化对已有制度的落实，银监系统去年已升级处罚，全年处罚机构1,877家，罚没29.32亿元人民币，已对金融机构违规行为形成威慑力。

在华融证券首席经济学家伍戈看来，各监管部门针对防风险出台的政策应该说与中央经济工作会议是相一致的，监管强化的预期也一直都在。从当前的执行力看，严监管还是会持续一段时间。

“说不定会有矫枉过正的过程。政策可能会有惯性往前冲，但当前经济动能逐步是趋弱的。”他对路透表示，虽然金稳会成立了，但政策出台有没有充分的协商和会签不得而知，加之货币对经济的影响是滞后的，而监管者往往又比较容易忽视滞后效应，因而依然要把握好政策的节奏与力度。

前述上市银行相关人士则认为，不管是从目前全球金融紧缩、但美联储没有狂加息的相对温和的国际环境看，还是国内经济目前仍有一定韧性的背景分析，可能对从严监管治理金融市场乱象来说都是比较好的时间窗口。

“而且金融机构加杠杆都是在一季度，一季度赶紧控，也奠定了一个全年基调，不至于后面几个季度被压得很难受，给大家一个预期。”他并表示，严监管本来就是一种政策储备，引导金融业回归本源，违规业务得以规范后，假定经济在明年会有一个明显下滑，也能起到比较好的托底作用，真正服务实体经济。

上述股份行固收负责人也谈到，在监管新政下，同业部门投向非常窄，现在大多数有投资权限的还能买货币基金、存单、利率债，基本上都是围绕标准化的东西在做，原来做的收益权转让都不敢做；接下来表内同业投资的额度肯定是要减少，银行内部资源也会向零售和公司信贷部门倾斜。

可以预见，下一阶段围绕控杠杆补短板，监管当局还将有一系列政策出台。银监会层面，根据公开披露的信息，商业银行理财业务监督管理办法、交叉金融产品风险管理办法等文件将陆续出台。

华创债券团队研究报告也指出，从本质上看，监管已经从过去一手抓发展、一手抓监管的双重角色，开始回归到从严监管、防范和处置金融风险的定位，监管部门的职责更加明确，市场机构则应顺应而变，更快调整才能赢取未来更大的发展空间，逆势而动则将承担更惨痛的代价。（完）