中国金融领域存在重大风险隐患 金融监管中“猫鼠一家”--中纪委官员

路透北京2月1日 - 中国中央纪委驻中国人民银行纪检组组长徐加爱最新撰文称，当前，金融领域出现一些重大风险隐患，比如金融监管中的“猫鼠一家”、出现大量“无照驾驶”，以及众多非法集资等金融乱象，给人民群众带来重大损失。

中纪委网站本周稍早刊登徐加爱文章称，要推进全面从严治党同向发力，坚决铲除滋生各种金融风险的土壤，实现所有金融活动监管全覆盖、无例外、无缝隙、零风险。

文章指出，金融是现代经济的核心，是“国之重器”。特别是央行工作，是货币政策的总闸门、金融风险的总关口，在经济发展和社会稳定大局中有着极端重要的地位，说到底是政治性极强的工作，事关国家安全和国家利益，事关老百姓切身利益，事关党的执政基础。

央行掌握着货币政策的制定权、金融政策的综合协调权、金融外交的谈判权和向党中央、国务院的建议权，如果掺杂着私心杂念，就决不是“小偷小摸”的问题，而是“动摇国本”的重大问题。

徐加爱指出，除了做好重点领域风险防控和处置、坚决打击违法违规金融活动、加强薄弱环节监管制度建设外，更需要在治本上下功夫，“推进全面从严治党同向发力，坚决铲除滋生各种金融风险的土壤，实现所有金融活动监管全覆盖、无例外、无缝隙、零风险。”

中国去年底召开的中央经济工作会议将防控金融风险定位为未来三年三大任务之首，并明确“重点要防控金融风险”，要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环。（完）