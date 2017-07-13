焦点：应更关注中国金融工作会议“如何定调” 对开出的药方期望不要太高

作者 李文科

路透北京7月13日 - 通常在年初召开的全国金融工作会议因被视为正式推动监管机构改革，而备受关注。虽然会议被认为推迟了数月，但从今年上半年金融监管文件出台数量之多、频率之高不难发现，防控金融风险和监管协调的“望闻问切”早已在路上，而这或许能让推迟的金融工作会议“更接地气儿”。

但考虑到宏观经济回升基础依然薄弱，而且恰逢十九大召开金融稳定压倒一切，且前期出台的强监管政策已见成效，分析人士认为，对全国金融工作会议开出的“药方”不应期望太高，更应该关注的是“如何定调”，目前金融监管等一系列重大改革问题要想获得突破依然道阻且长。

“很多会在（金融工作）会议加以明确，但开不开会，问题都在，解决也正在路上，...主要是明确一下思路，鼓舞一下士气，应该还是习总书记4月份有关金融讲话精神的延续。”华融证券首席经济学家伍戈指出。

平安证券首席经济学家张明也强调，此次金融工作会议极其考验监管艺术，会议的核心议题就是要化解当前的风险，但要在化解风险的同时，又不至于引爆系统性和区域性的危机，其中的分寸需要精准把握，很难拿捏。

专家们指出，不出意外的话，会议具体可能涉及到一行三会如何更好的协调监管，央行行长的人事安排和当前金融监管如何实现常态化运作，其中协调的关键之一在于促进一行三会之间的数据共享和监管的合作模式。

除了金融监管协调机制外，金融工作会议预计还会在金融空转和资金脱实入虚方面重点施策，从而更好让金融服务实体经济，满足实体经济投融资需求，优化金融资源配置。

此外，深化金融开放可能也成为本届金融工作会议的着墨点之一。申万宏源报告指出，全国金融工作会议料提出未来将持续推进深化金融开放，随着人民币纳入SDR，A股222只股票加入MSCI，以及债券通的实行，中国近年来金融开放步伐不断迈进。在金融服务业对外开放的过程中，由竞争机制带来的压力可能会促使国内金融机构发展得更好。

中国国家主席习近平4月末就维护金融安全提出六项任务，除深化金融改革、采取措施处置风险点、为实体经济发展创造良好金融环境外，还包括加强金融监管，统筹监管系统重要性金融机构，统筹监管金融控股公司和重要金融基础设施，统筹负责金融业综合统计，补齐监管短板，避免监管空白。

中国金融工作会议一般每五年召开一次，至今已召开四次，分别是在1997年、2002年、2007年、2012年，如无意外今年将召开第五次金融工作会议。当前中国金融机构混业经营与分业监管体制之间的矛盾日益突出，市场人士普遍预期，金融监管体制改革将成为此次会议的重要议题。

道琼斯旗下华尔街日报上周援引消息人士称，中国将于7月14日（周五）召开全国金融工作会议，讨论加强金融监管协调工作。

**“望闻问切”**

虽然全国金融工作会议并没有按惯例在年初召开，但上半年中国决策层和金融监管层对于金融工作的部署完全可以用“紧锣密鼓”来形容，或因此让“被推迟”的全国金融工作会议更接地气、也更有底气，未来五年的金融政策部署亦将更有方向性、针对性，更有效果。

“这次工作会议就是把过去的调控制度化，常态化，机制化，把过去一行三会零散的监管工作协调起来。”张明指出。

实际上，自从去年中央经济工作会议首次将控风险、调结构和稳增长放在同等重要的位置后，一行三会就通过风险摸底排查、机构自查以及MPA考核等多重措施对金融风险进行摸底排查、把脉问诊。

尤其从3月底以来，随着银监会主席郭树清一上任，银监会就开始连续发文警示风险，并全面排查同业、委外、资管等各项业务风险，监管速度、密度和力度空前，包括“三违反、三套利、四不当”等专项治理，并掀起了机构自查、监管检查，最后整改问责的监管风暴。

从期间高层重要言论可以发现，金融监管改革亦在步步推进中。去年末中央经济工作会议就提出“要深入研究并积极稳妥推进金融监管体制改革”。随后2月国家主席习近平再次强调防控金融风险，加快监管协调机制，及时弥补监管短板；4月底其又提出维护国家金融安全的六项任务。

因此此次金融工作会议的“定调”理应是对中国金融风险进行全方位的把脉问诊之后，对下一步的监管确定方向、“对症下药”。

的确，在上半年的金融监管风暴之后，监管层实质上还没有对金融监管改革和具体的金融业务出台细则和规范，受访金融机构人士普遍期望，金融工作会议能给出答案，明确相关制度和业务安排，这将影响未来货币政策的走向和金融业务发展的布局。

另一方面，金融监管部门各项政策上半年集中整治的确形成强大的监管合力，金融监管空白和短板亦逐渐补齐，但其中也不乏政策叠加或冲突引发的新的风险和问题，这都是当前分业监管下很难协调和彻底避免的，这就需要金融工作会议在更高的层次上推进监管协调。

**期望恐不能太高**

本次金融工作会议预计在近期政策频出背景下对未来金融监管模式、防控金融风险以及金融脱虚入实等金融大事“定定调”，但对会议的期望也许不能太高。

金融的很多问题不一定就出在金融的身上，不仅监管协调机制对决策层提出严峻挑战，更重要的是，当前金融风险包括影子银行等问题的根源在于实体经济的改革较慢与较快的金融改革发生错配，较慢的实体改革令实体资金回报率不断走低，加剧资金脱实入虚及金融空转等问题。

“这不是仅靠一次会议就能解决的，而是要通过加快实体经济改革，真正提升实体资本回报率来实现，…这就要看十九大了。”张明提到。

从监管改革而言，虽然当前金融领域的确存在“牛栏关猫”的监管窘境，倒逼金融监管升级，但一方面今年上半年运动式监管风暴令情况大为改善，另一方面，十九大即将召开的关口，金融稳定的重压可能会拖累金融监管改革的步伐。

伍戈亦强调其对金融工作会议并不期待“实质性的东西”，他也坦言，任何合并和拆分监管都是有利有弊，合并好处可能很多，但也有道德风险的担忧。

中国金融改革研究院院长刘胜军最近亦撰文指出，从目前形势看，对金融工作会议的改革能否实现真正“破局”并不乐观，此轮金融监管改革的力度可能远低于最初的预期，因为之前运动式治理初见成效，降低了改革的短期压力和迫切性；十九大当前，稳定成为首要考量，再加上部门利益屏障，加大了中央协调的难度。（完）