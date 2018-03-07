中国财政部称可以确保不发生系统性债务风险 正起草房地产税草案

路透北京3月7日 - 中国财政部周三表示， 截止去年底中国政府债务负债率为36.2%，预计未来几年中国政府债务率不会有明显变化；下一步将继续采取措施加强和规范地方政府债务管理，完全可以确保不发生系统性债务风险。

财政部在两会（全国人大和政协会议）期间的新闻发布会上称，目前各部门正在抓紧起草和完善房地产税草案，会加快启动税收改革方案和个人所得税修法并提请全国人大审议。

财政部部长肖捷在会上指出，截止到2017年末，中国政府负债率（用债务余额除以GDP所得出的比例）是36.2%，比2016年的36.7%有所下降。

“我们预计，未来几年我国政府的债务风险指标水平与2017年相比，也就是我刚才跟大家通报的数据相比，不会发生明显的变化。”他说。

他称，发行地方政府债券是地方政府举借债务的唯一合法形式，对于各类违法违规举债问题，财政部的态度是坚决的、明确的，也就是发现一起，要查处一起、问责一起。

下一步，将继续采取”开前门”和“堵后门”并举的措施，进一步规范和加强地方政府债务管理。“通过这些措施，在各方面的共同努力下，完全能够确保不发生系统性风险。”肖捷称。

提及今年各方热议的房地产税，财政部副部长史耀斌表示，按照中央的决策部署，目前全国人大常委会预算工作委员会、财政部以及其他有关方面正在抓紧起草和完善房地产税法律草案。房地产税总体思路就是立法先行、充分授权、分步推进。

他指出，会按照中国的国情，从中国的国情出发来合理设计房地产税制度。比如说合并整合相关的一些税种，合理降低房地产在建设交易环节的一些税费负担等。

在个人所得税方面，史耀斌表示，今年会根据居民基本消费生活水平变化来确定并提出个税起征点政策性建议；加快启动税收改革方案和个人所得税修法并提请全国人大审议。

关于今年赤字率目标有所降低，肖捷指出，尽管今年降低赤字率，但积极财政政策的方向没有变，赤字率的下降将为中国经济的长远发展和实施有效宏观调控留出空间。

财政部此前在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2018年全国财政预算赤字规模为23,800亿元人民币，与上年持平；赤字率为2.6%（占国内生产总值GDP的比例），较2017年预算赤字率3%有所下降，主要是中国经济稳中向好、财政增收有基础，也为宏观调控留下更多政策空间。

今年中国政府工作报告提出，要健全地方税体系，稳妥推进房地产税立法；提高个人所得税起征点，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除，合理减负。（完）