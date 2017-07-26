综述：中国强化金融监管将成常态 设定好监管的“度”至关重要

路透北京7月26日 - 中国金融资管当前存在的资金“脱实入虚”、在金融体系“空转”等乱象，既是市场主体受利润驱动行为所致，但也跟监管体系不协调直接相关。业内专家认为，中国改革分业监管体制已成共识，强化金融监管亦将成为未来一段时间的常态。

周二参加“财富管理与发展论坛”的专家指出，现行的一些监管改革比如统一监管、穿透监管和严管通道业务等方向众望所归，但监管和创新之间应当形成一种动态平衡，设定好监管的“度”，更有助于倒逼资管机构回归业务本源。

“中国金融乱象主要出在监管体系不协调上，...监管体制是一个框架、起引导作用，如果引导方向有问题，就得不出预期的结果。”中国国家金融与发展实验室理事长、中国社科院学部委员李扬称。

该论坛同时发布《钱去哪了：大资管框架下的资金流向和机制》报告指出，当前财富管理行业的资金流向总体上以支持实体经济为主，但资管业务及影子银行体系的大发展也导致中国金融行业过度膨胀，防风险加强监管势在必行，但不能“因噎废食”限制资管正常创新。

报告认为，中国监管体制改革重点在协调机制，监管的理念将以功能监管为主，充分发挥穿透式监管方法，并将引入监管沙盒以平衡金融创新与监管体系。

浙商银行(2016.HK)行长刘晓春在同一场合表示，银行更应在多层次资本市场发展中找准定位，以安全资产投资为主，寻找契合客户财富管理、配置、传承以及保值服务需求的资产，杜绝多层次嵌套、高杠杆的高风险资产，严禁监管套利、资金套利与空转。

“引导资金流向实体经济，形成银行财富管理与多层次资本市场发展的双赢格局。”他指出，金融创新应以实体经济为纲，而不是通过所谓的创新去躲避监管，金融支持多层次资本市场是其中的一项。

李扬并强调，中国有很多以影子银行形式进行的活动，其实是监管套利，因此下一阶段要把影子银行作为监管重点。

而谈及金融脱离实体经济等问题时，他认为，现在一些传统的金融工具，如广义货币（M2）、社会融资总量以及一些研究机构设定的研究指标，已经不能准确反映中国的金融状况，用“信用总量”的概念作为考量社会资金供应的指标可能更好，从信用角度来考虑金融与实体经济关系。

从7月中旬召开的全国金融工作会议传递出来的信息看，正如市场预期，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。

**设定好监管的“度”**

无论是全国金融工作会议，还是2016年以来“一行三会”（央行、银监会、证监会、保监会）金融监管政策频出，都表明了强化监管的姿态，这些监管政策的效果立竿见影，一些不当创新、监管套利等违规操作被清理掉。

但是，一些新的资管创新又涌现出来，比如网络理财、智能投顾以及固定收益、外汇和大宗商品（FICC）等，这些创新在推动资管机构业务转型的同时，也给现行监管框架带来较大挑战。

中共中央政治局周一召开会议指出，要深入紮实整治金融乱象，加强金融监管协调，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

李扬在上述报告的序言中指出，在确认影子银行体系作为金融业创新发展重要源泉的同时，如何以创新的精神探讨对之施以有效监管，是包括中国在内的全球金融监管部门面临的真正挑战。

“监管和创新历来是一对矛盾体。”报告指出，监管过度并非万能良药，适度才是维持两者平衡的关键。

实际上，目前“三会”已经加强了管辖范围内的资管业务监管，但金融资管的混业特征也对监管协调提出更高要求，比如资管监管标准统一、信息共享机制等。

报告并认为，监管沙盒还可以变被动监管为主动监管，提供了一种适度监管的范例，将有助于资管监管的长效机制。相关部门需要密切跟踪分析资金的动向和机制，建立跨区域、跨部门、实时的数据监测系统，防止区域性、系统性风险发生。

“对于金融创新需要辩证分析，要在坚持市场决定金融资源配置的原则下，加强监管合作，建立宏微观审慎监管体系。”报告称。（完）